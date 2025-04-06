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Бюджетна паска: мінімум складників та максимум смаку

20:06 6 квітня 2025
Бюджетна паска

Щоб приготувати смачну паску, не обов'язково треба запасатися дорогими інгредієнтами. Цей рецепт бюджетний — без яєць та без масла. Готується паска так легко, що і новачки впораються. А аромат запашної ванілі заполонить весь будинок, ділиться фудблогерка Анніна Карпенко.

Інгредієнти:

  • 125 г молоко
  • 50 г борошно
  • 50 г цукор
  • 3,5 г дріжджі
  • 25 г рослинна олія без запаху
  • 25 г сметана
  • 250 г борошно
  • 20 г родзинки

Приготування:

Замішуємо опару та даємо підійти. Далі додаємо решту інгредієнтів і замішуємо тісто. Вмішуємо родзинки та кладемо тісто на бродіння.

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Після бродіння формуємо і викладаємо в форми, залишаємо, щоб підійшли, змащуємо верх молоком та випікаємо.

Охолоджену паску декоруємо за бажанням та вподобанням.

Раніше «ФАКТИ» публікували простий рецепт хрумкого, злегка солодкого та нежирного печива.

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