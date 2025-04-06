Бюджетна паска: мінімум складників та максимум смаку
Щоб приготувати смачну паску, не обов'язково треба запасатися дорогими інгредієнтами. Цей рецепт бюджетний — без яєць та без масла. Готується паска так легко, що і новачки впораються. А аромат запашної ванілі заполонить весь будинок, ділиться фудблогерка Анніна Карпенко.
Інгредієнти:
- 125 г молоко
- 50 г борошно
- 50 г цукор
- 3,5 г дріжджі
- 25 г рослинна олія без запаху
- 25 г сметана
- 250 г борошно
- 20 г родзинки
Приготування:
Замішуємо опару та даємо підійти. Далі додаємо решту інгредієнтів і замішуємо тісто. Вмішуємо родзинки та кладемо тісто на бродіння.
Після бродіння формуємо і викладаємо в форми, залишаємо, щоб підійшли, змащуємо верх молоком та випікаємо.
Охолоджену паску декоруємо за бажанням та вподобанням.
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