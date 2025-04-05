Заливаю борошно окропом і на лист: простий рецепт хрумкого, злегка солодкого та нежирного печива

До Великодня ще є час. Й кожна господиня може вибрати для себе рецепт паски — класичної від Лілії Цвіт, шоколадної від Анніни Карпенко або яскравий рецепт від Alina Foodee.



А от блогерка Наталя Калніна пропонує у піст приготувати просте, але дуже смачне печиво «Галета».

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«Готувала вкотре для дому та вирішила поділитися з вами. Готуються практично з нічого, ні соди, ні розпушувача не знадобиться, а виходить дуже смачним. Ломке та хрумке, злегка солодке та нежирне», — зазначила кулінарка.

Продукти:

Борошно — 270 г

Олія — ​​80 мл

Цукор — 2 ст. л

Сіль — ¼ год.

Вода — 125 мл

Насіння льону, соняшнику, кунжуту або мак — 2ст.л. за бажанням

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Приготування:

Змішати борошно, сіль та цукор. Якщо додавати якесь насіння, то його теж додати на цьому етапі.

В олію додати холодну воду й закип'ятити.

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Потім влити киплячу олію в борошно й швидко замісити тісто ложкою.

Перекласти тісто на стіл й продовжити вимішувати руками. Ні води, ні борошна додавати більше не потрібно.

Після вимішування тісто повинно стати м'яким та пластичним. Залишити тісто на 15 хвилин під рушником або мискою.

Потім розкачати тісто в пласт товщиною 2−3 мм. Стіл потрібно припилювати борошном.

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Розрізати на квадрати або скористатися формами для печива.

Викласти на лист, застелений пергаментним папером. Кожне печиво проколоти виделкою.

Випікати у духовці при 200 градусах 15−20 хвилин (залежить від духовки).

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