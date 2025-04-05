Заварна паска на манній крупі: такої смакоти ви ще не куштували

Щороку, готуючись до Великодня, кожна господиня береться до випікання пасок, наповнюючи дім ароматом родинного затишку та національних традицій. Деякі люблять рецепти, перевірені поколіннями, а хтось хоче здивувати своїх рідних новим смаком великоднього хліба. Залишилося зовсім небагато часу до Світлого Господнього Воскресіння, а це означає — саме час діставати формочки, запасатися якісним борошном, готувати дріжджі та вибирати рецепти великодньої паски. Ця на манній крупі точно вам сподобається, ділиться кулінарка Світлана Юрченко.

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Інгредієнти: всі продукти кімнатної температури Мірний стакан 250 мл РЕКЛАМА Опара: 0,5 л молоко 3,2%

0,5 ст. манка (100 г)

100 г дріжджі

100 г цукор Тісто: 200 г вершкове масло 82%

250 г маргарин «Для випічки»

1 ст. сметани 20% (250 г)

сіль

7 шт. жовтки

8 шт. яйця

4 ст. цукру (800 г)

0,5 л молока 3,2%

цедра з 1 великого апельсина

сік 1 великого апельсина (приблизно 100 мл)

2,5 кг борошна Сухофрукти: 500 г цукати (вишня, ківі, манго, курага, родзинки світлі + темні) і т.д.

100−150 мл ром або коньяк Сухофрукти промиваємо теплою водою, висипаємо в баночку і заливаємо ароматним спиртним. Закриваємо кришкою і залишаємо на добу, а то і більше. РЕКЛАМА Глазур: 100 г білого шоколаду

2−3 ст. л. молока,

180 г цукрової пудри.

Приготування:

Тісто. Виливаємо в місткість 0,5 л молока, ставимо на вогонь і доводимо до кипіння. Всипаємо 0,5 склянки манки (100 г), перемішуємо, щоб не утворилися грудочки. Знімаємо з плити, даємо охолонути.

Дріжджі 100 г, розпустити зі 100 г цукру та виливаємо в ледь теплу манку (35−36*градусів), перемішуємо, накриваємо плівкою, хай підходить 30−40 хв. Розтоплюємо масло і маргарин (для випічки), додаємо склянку сметани, перемішуємо.

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Яйця + жовтки збиваємо з цукром до пишної маси, виливаємо до масляно- сметанної суміші та додаємо решту злегка теплого кип’яченого молока (0,5 л), перемішуємо та додаємо опару, цедру та сік апельсина.

Всипаємо частинами борошно і замішуємо тісто довгенько 30−40 хвилин (тістомісом це швидше виходить).

При замісі тісто борошном не забиваємо, використовуємо тільки олію. Накриваємо і ставимо підходити близько чотирьох годин. За цей час 2−3 рази обминаємо.

Тісто викладаємо на стіл та додаємо сухофрукти, замочені (на добу) в ромі. Попередньо відціджуємо і висипаємо на паперовий рушник, щоб прибрати зайву вологу. Вимішуємо гарно тісто, щоб рівномірно розподілилися сухофрукти. Викладаємо тісто в форми на 1/3 об’єму, ставимо в тепле місце без протягів та даємо підійти.

Тіста з цукатами виходить понад 6 кг.

Випікаємо в розігрітій духовці до 170−180*С 40−45 хв. Готовність дивимось по сухій дерев’яній шпажці.

Час приблизний, бо залежить від духовки та розміру форм.

Витягуємо з духовки та на бочку, даємо вихолонути на мʼякій поверхні, час від часу перевертаємо на інший бік. Якщо форми паперові, то проколюємо внизу і підвішуємо вниз шапочкою до охолодження.

Охолоджені пасочки покриваємо глазур’ю і декоруємо на свій смак.

Глазур. Розчиняємо білий шоколад на водяній бані (можна брати навіть пористий). Окремо змішуємо молоко і цукрову пудру. У розтоплену шоколадну масу вливаємо молочно-цукрову суміш (густину можна коригувати гарячим молоком, додаючи його по одній чайній ложці, щоб не зробити глазур занадто рідкою). Ваш кондитерський виріб не повинен бути теплим, інакше помадка просто потече.

Для рівномірного нанесення можна використовувати кондитерську лопатку. Щільність помадки можна посилити, якщо наносити глазур у декілька прийомів. Після нанесення глазурі, одразу наносимо декор на свій смак.

Скористайтеся також на Великдень чи інше свято рецептом соковитих перепілок від кулінарки Ольги Рябенко.

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