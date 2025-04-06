Slavia «засвітила» свою вагітність: реакція Дзідзьо вразила (відео)

Українська співачка SLAVIA, ймовірно, вперше стане мамою. Про це вона повідомила у новому кліпі.

Так, SLAVIA презентувала кліп на нову пісню «Дівка з перцем». У відео, яке знято в Іспанії, співачка позує у різних образах. На фінальному кадрі вона з'явилася у червоній сукні, яка підкреслила округлий животик Ярослави.

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Наразі термін вагітності та стать майбутньої дитини невідомі. Сама SLAVIA поки що не коментувала майбутнє поповнення у сім'ї.

Нагадаємо, що співачка вийшла заміж за DZIDZIO у 2013 році. Пара полягала у відносинах 20 років, з яких вісім — у шлюбі. 2021 року вони оголосили про своє розлучення.

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Шанувальники артистки вітають її з майбутнім потомством. Не залишився осторонь та Dzidzio. Він звернувся до Славії з добрим вітанням. Співачка опублікувала його у Instagram.

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«Повноцінне життя — це коли твориш не тільки музику, а й майбутнє. Слава, вітаю з прем'єрою та з цією ніжною, великою, прекрасною новиною. Щиро радію!» — написав артист.

Як писали «ФАКТИ», раніше SLAVIA розповіла про те, які у неї стосунки з колишнім чоловіком.

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