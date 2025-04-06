40.75 / 41.35 44.90 / 45.79
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

Slavia «засвітила» свою вагітність: реакція Дзідзьо вразила (відео)

20:59 6 квітня 2025
Співачка SLAVIA вагітна

Українська співачка SLAVIA, ймовірно, вперше стане мамою. Про це вона повідомила у новому кліпі.

Так, SLAVIA презентувала кліп на нову пісню «Дівка з перцем». У відео, яке знято в Іспанії, співачка позує у різних образах. На фінальному кадрі вона з'явилася у червоній сукні, яка підкреслила округлий животик Ярослави.

Наразі термін вагітності та стать майбутньої дитини невідомі. Сама SLAVIA поки що не коментувала майбутнє поповнення у сім'ї.

Нагадаємо, що співачка вийшла заміж за DZIDZIO у 2013 році. Пара полягала у відносинах 20 років, з яких вісім — у шлюбі. 2021 року вони оголосили про своє розлучення.

РЕКЛАМА

Шанувальники артистки вітають її з майбутнім потомством. Не залишився осторонь та Dzidzio. Він звернувся до Славії з добрим вітанням. Співачка опублікувала його у Instagram.

РЕКЛАМА

«Повноцінне життя — це коли твориш не тільки музику, а й майбутнє. Слава, вітаю з прем'єрою та з цією ніжною, великою, прекрасною новиною. Щиро радію!» — написав артист.

Як писали «ФАКТИ», раніше SLAVIA розповіла про те, які у неї стосунки з колишнім чоловіком.

РЕКЛАМА

237

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Таро-прогноз на 7 квітня 2025 року для всіх знаків Зодіаку

Левам — «Десятка Денаріїв» та успіх, Водоліям — «Блазень» і несподіванка: Таро-прогноз на 7 квітня

Печиво «Галета» від Наталії Калініної, фото скриншот відео

Заливаю борошно окропом і на лист: простий рецепт хрумкого, злегка солодкого та нежирного печива

Розсада, фото скріншот відео

Розсада оживе на очах після цієї обробки: аграрій порадив, як позбавити стресу рослини, що вирощуються у кімнатних умовах

Карти Таро, фото з відкритих джерел

Овнам — «Зірка», Ракам — «Башня», а Дівам — «Закохані»: гороскоп на неділю, 6 квітня

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту