Не хочу наврочити: колишня дружина Дзідзьо відповіла, чи вільне її серце

Колишня дружина Дзідзьо Ярослава Хома, яка виступає під псевдонімом Slavia, зізналась в інтерв’ю, що нормально реагує, коли її прізвище постійно прив’язують до ексобранця.

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«Ми з Михайлом були разом 20 років, це великий шматок нашого життя, і я цим пишаюся. Бо ми зробили одне одного, — сказала Ярослава. — Так чи інакше ми одне на одного повпливали. Він такий, тому що я була поруч, і я така, тому що він був поруч. На той час ми були найкращими партнерами одне для одного. В ньому є моя енергія, частинка моєї любові. І я пишаюся цим, це моя історія, це моє життя. Я також читала, що про Михайла пишуть — чоловік Славії. Комусь подобаються мої пісні, моя творчість. Комусь подобаються пісні Михайла, чи Дзідзьо. Все залежить, хто як пише, з якого погляду. Я вважаю, що це нормально».

За словами співачки, їй подобається колишній чоловік як друг.

«Він дуже класний в дружбі, приділяє багато уваги людям, які поруч, — сказала Ярослава. — Причому друзям приділяє більше уваги, ніж рідним. Я завжди думала: як класно бути Михайловим другом, як з ним легко. Бо вдома він зовсім інший. Ми одні з небагатьох, хто зміг підтримати нормальні, здорові, людські стосунки. І я це дуже ціную».

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Щодо особистого, то артистка малоговірка. Каже, що після розлучення відчула зацікавлення з боку чоловіків.

«І мені це дуже приємно. Але хвалитися теж не хочу, щоби не наврочити», — каже вона.

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Раніше повідомлялося, що Вірастюк після розлучення показав нову обраницю.

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