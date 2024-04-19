«Друзі вмовили взяти трубку»: колишня дружина Дзідзьо про їхнє спілкування

Ярослава Притула, яка має сценічне ім’я Slavia, яка ніжно привітала Михайла Хому з днем народження та зізналась в коханні, розповіла, як вона підтримує спілкування з колишнім чоловіком — фронтменом гурту Dzidzio Михайлом Хомою.

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«Михайло телефонував на мій день народження. Зазвичай ми довго спілкуємося телефоном, хвилин 40 як мінімум. Але того дня я спершу не хотіла підіймати трубку. Ми зібралися у вузькому колі, і для мене це було не стільки свято, як можливість поспілкуватися і підтримати близьких друзів. Напередодні вони отримали трагічну звістку про загибель родича. Його тіло не можуть упізнати, потрібно чекати результатів експертизи ДНК. Друзі не хотіли приходити, щоб не псувати моїх уродин, але я переконала їх, що ми маємо зустрітися, обійнятися, вислухати одне одного, вилити цей біль. І ось, коли подзвонив Михайло, було незручно перед гостями відповідати, та все ж друзі вмовили взяти трубку. Розмова не була коротка. Ми з Михайлом залишаємося близькими й рідними людьми».

Також артистка зізналась, що коли з Михайлом бували разом на якихось вечірках, він казав, що з нею йому важко танцювати.

«У нього є сусідка, така дебела дівчина, яка брала його попід руки, й вони кружляли. З нею йому було простіше. Коли Михайла взяли в шоу „Танці з зірками“, він хотів перемогти, але протримався недовго. Тоді я зрозуміла, що проблема була не в мені. Хоча комплекс, ніби я не вмію танцювати, залишився. Тому перед початком великої війни пішла на заняття з танців хайхілс. Добросовісно відходила місяць і покинула. На заняттях зламала підбори й порвала красиві туфлі. Зрозуміла, що танці — це не моє».

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