Колишнього футболіста збірної України, який воював на боці росії, вбито воїнами ЗСУ (фото)

Колишній український футболіст 35-річний Олексій Яблонський, який грав за молодіжну збірну України з футзалу, загинув під час виконання бойового завдання, воюючи на боці рф, повідомляє офіційний сайт ФК «Севастополь». Раніше на війні вбили ексфутболіста збірної росії, котрого засудили за наркотики.

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Уродженець Криму Яблонський свого часу грав у першій українській лізі за «Кримтеплицю» (Молодіжне), а у другій — за «Мир» (Горностаївка). У складі севастопольської команди ПФС Олексій провів кілька сезонів у чемпіонатах вищої ліги України з пляжного футболу та футзалу, заслуживши виклик у «молодіжку» та зігравши за неї два матчі.

Після незаконної анексії Криму росією Яблонський продовжив кар'єру на окупованому півострові, граючи за «Севастополь», «Гвардієць», «Кримтеплицю», «Кафу» та «Бахчисарай», а після повномасштабного вторгнення росії опинився в лавах окупантів.

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У Олексія Яблонського, який працював після завершення кар'єри дитячим тренером, залишилися дружина та двоє дітей.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що воїни ЗСУ ліквідували на фронті відомого російського футболіста.

Фото ФК «Севастополь»

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