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Спорт

Колишнього футболіста збірної України, який воював на боці росії, вбито воїнами ЗСУ (фото)

9:29 7 квітня 2025
Олексій Яблонський

Колишній український футболіст 35-річний Олексій Яблонський, який грав за молодіжну збірну України з футзалу, загинув під час виконання бойового завдання, воюючи на боці рф, повідомляє офіційний сайт ФК «Севастополь». Раніше на війні вбили ексфутболіста збірної росії, котрого засудили за наркотики.

Уродженець Криму Яблонський свого часу грав у першій українській лізі за «Кримтеплицю» (Молодіжне), а у другій — за «Мир» (Горностаївка). У складі севастопольської команди ПФС Олексій провів кілька сезонів у чемпіонатах вищої ліги України з пляжного футболу та футзалу, заслуживши виклик у «молодіжку» та зігравши за неї два матчі.

Після незаконної анексії Криму росією Яблонський продовжив кар'єру на окупованому півострові, граючи за «Севастополь», «Гвардієць», «Кримтеплицю», «Кафу» та «Бахчисарай», а після повномасштабного вторгнення росії опинився в лавах окупантів.

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У Олексія Яблонського, який працював після завершення кар'єри дитячим тренером, залишилися дружина та двоє дітей.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що воїни ЗСУ ліквідували на фронті відомого російського футболіста.

Фото ФК «Севастополь»

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