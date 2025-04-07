Запровадивши днями високі торговельні мита для 185 країн, адміністрація Трампа тихо зняла санкції з одного з найближчих радників путіна, щоб він міг приїхати до Вашингтона для переговорів. Кирило Дмітрієв є головою державного фонду прямих інвестицій. Його приїзд став першим візитом російського чиновника до столиці США після вторгнення путіна в Україну три роки тому, пише CNN.

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Це була остання ознака того, що президент Дональд Трамп мріє про нові ділові відносини США з рф — навіть коли він розпочинає торгову війну проти багатших і різноманітніших економік союзників США. Але цей візит був не єдиним розкриттям позиції Трампа цими днями.

Президент також розкритикував Зеленського, звинувативши його в саботажі останнього проекту довго відкладаної угоди, яка дасть США доступ до рідкоземельних мінералів України. Це «угода», на яку не міг би погодитися жоден український президент. Його нова ітерація дасть США право вето на рішення, як використовуватимуться активи. У ньому також стверджується, що Україна не отримає жодних надходжень, доки США не відшкодують всю свою допомогу військовим зусиллям — цифра, яка, за словами Трампа — значно роздуваючи правду — становить близько 350 мільярдів доларів. Ці драконівські умови свідчать про спробу пограбування ресурсів України та примус жертви війни сплатити певну форму репарацій третій стороні — Сполученим Штатам.

Дональд Трамп наполягає, що все, що він хоче, це покласти край вбивствам в Україні — похвальна мета. Але ще однією ознакою його пріоритетів є те, що офіційні особи повідомили CNN, що очікується, що міністр оборони Піт Гегсет не з’явиться на зустрічі Контактної групи з питань оборони України в Брюсселі наступного тижня. Нещодавно США передали Великій Британії контроль над щомісячними зустрічами, і це може бути перший випадок за три роки, коли високопоставлений чиновник Пентагону відсутній.

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Усе це розгортається, оскільки спроба Трампа покласти край війні — яку він нещодавно збирався закінчити за 24 години — провалюється. Два передбачувані прориви, рекламовані Білим домом, припинення атак на енергетичні об’єкти та морське припинення вогню в Чорному морі, застопорилися. А нові вимоги росії щодо відновлення доступу до міжнародних банківських операцій і торгівлі потребуватимуть підтримки з боку скептично налаштованих союзників Америки в Європі.

Але поступки США продовжуються. Тимчасове позбавлення Дмитрієва статусу париї — лише останнє.

Американські ЗМІ були в захваті, коли Трамп наважився на рідкісну критику на адресу путіна, сказавши NBC, що його «розлютило» те, що путін поставив під сумнів легітимність Зеленського. Менше уваги привернуло, коли Трамп згладив свої слова, сказавши журналістам Air Force One, що, на його думку, путін хоче миру.

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«Я не думаю, що він поступиться своїм словом, — сказав він. — Я знаю його давно».

Але стає очевидним, що Трамп знає путіна не так добре, як йому здається. Несамовита та марна адміністративна дипломатія щодо України ясно показала, що російський лідер робить те, що москва завжди робить, водночас розмовляючи, воюючи та затягуючи мирний процес, як він є, щоб посилити позицію росії на полі бою.

«Щоб війна закінчилася, принаймні одна зі сторін має змінити свої цілі війни, — сказав професор політології Рочестерського університету та фахівець із конфліктів на кінцевій стадії Гайн Гоманс. — росія насправді не змінила своїх військових цілей».

Найблагодійніша інтерпретація позиції Білого дому полягає в тому, що він ще не торкався цієї життєво важливої динаміки мирних переговорів. Більш похмура полягає в тому, що Трампа насправді не хвилює Україна і він все одно хоче обійняти путіна.

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Раніше «ФАКТИ» писали про те, що під прикриттям перемовин путін на 50% збільшив кількість атак на Україну.

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