Скинула 900 бомб за тиждень: російські КАБи неможливо було зупинити, але Україна знайшла спосіб

За українськими оцінками, протягом одного тижня у вересні 2024 року росія скинула понад 900 планерних бомб уздовж лінії фронту з Україною. Воїни не могли зупинити цю далекобійну зброю, і наслідки були руйнівними. Керовані бомби регулярно використовувалися для знищення ключових українських об'єктів — від баз матеріально-технічного забезпечення до армійських штабів. Оснащені крилами й супутниковою навігацією, кожна з них важила до трьох тонн, пише Telegraph.

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Однак 12 місяців потому українці знайшли спосіб знешкодження російських планерних бомб за допомогою радіоперешкод. Telegram-канал Fighterbomber, який веде анонімний російський пілот, заявив, що українські глушилки «наситили лінію фронту», заблокувавши внутрішні навігаційні системи планерних бомб.

«Всі системи корекції з супутниковим наведенням вийшли з ладу», — сказав пілот.

Це не означає, що росія припинила скидання КАБів. Але їх тепер часто змушують приземлятися на полях далеко від цілей. Перешкоди, які можуть мати форму окремих приманок або бути частиною ширшої системи захисту літака, як у F16, блокують ворожі системи.

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За словами Fighterbomber, тепер часто потрібно використати до 16 КАБів, щоб уразити одну ціль.

Том Візінґтон, експерт зі зброї аналітичного центру Royal United Services Institute, сказав: «Російські планерні бомби мали бути оснащені надійною глобальною навігаційною системою, яка отримує зашифрований сигнал і стійка до перешкод».

Це означає, що або російські бомби були настільки погано розроблені, що вони чутливі до завад, або Україна знайшла способи подолати захист, вбудований у зброю. Враховуючи, що росія успішно використовувала КАБи протягом кількох місяців, швидше за все, це останнє. Це важлива подія, враховуючи руйнування, яке завдавали бомби ще в листопаді, що допомогло російським військам просуватися найшвидше з початку війни. Їхня теперішня неефективність, можливо, сприяла тому, що просування росії значно сповільнилося в останні місяці.

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Ця новина ставить під сумнів віру Дональда Трампа та Джей Ді Венса в те, що у Києва немає шансів відштовхнути росію або зберегти її поточні позиції. І вплив на лінію фронту може бути значним, погіршуючи здатність росії атакувати Україну в її тилу, що було ключовою частиною стратегії виснаження з боку кремля.

«Зараз Україна заважає росії вражати цілі за лінією фронту. москва не може вплинути на українське командування та контроль або порушити матеріально-технічне забезпечення, тобто їхні війська не можуть рухатися з необхідною швидкістю та маневрувати на полі бою так, як вони хочуть», — пояснив Візінґтон.

Джерело розповіло The Telegraph, що європейські союзники України спілкувалися з компаніями радіоелектронної боротьби щодо того, чи можуть вони забезпечити збереження можливостей Києва щодо глушіння. Пауза в американській допомозі та розвідці сталася на тлі повідомлень про те, що Україна нещодавно досягла успіху на східному фронті, повернувши собі ключові позиції та завдавши «неприйнятних втрат» росії.

Однак глушіння планерних бомб не є основною причиною уповільнення просування росії чи успіху України.

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«Будь-яка тактична перевага є кульмінацією ряду факторів… Усі подібні технологічні досягнення зазвичай тимчасові», — сказав Візінґтон.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що наприкінці лютого росіяни вдарили КАБами по Костянтинівці на Донеччині. За інформацією керівника Донецької ОВА Вадима Філашкіна, п'ятеро людей загинули й 11 були поранені.

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