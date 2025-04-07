Це було принизливо: Крістін Девіс про «оголені» сцени у серіалі «Секс і місто»

Акторка Крістін Девіс не хотіла ходити топлес у серіалі «Секс і місто», зірка якого помер у віці 57 років. 60-річна актриса, яка зіграла Шарлотту Йорк у популярному романтичному комедійному шоу, вважала знімання сцени у першому епізоді п’ятого сезону «принизливим» і стверджувала, що на неї тиснув шоуранер Майкл Патрік Кінг, пише Hola.

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«Він постійно казав мені: „Все буде добре. Це буде чудово“. І це так. Але ми були в ресторані. Скрізь були люди», — пригадує акторка.

Зірка зізналася, що відчувала великий стрес через те, що роздягнулася на камеру, і навіть посміялася над наполяганням Майкла, щоб вона зняла топ.

Крістін сказала й про складність зйомок своєї першої повністю оголеної сцени у шостому сезоні «Секс і місто». Вона пригадала під час розмови зі сценаристом серіалу Дженні Бікс: «Це було дуже, дуже неодмінною частиною сюжету». Девіс почувалася незручно, оскільки члени знімальної групи оточили її під час зйомок.

«Я подумала: „Чи не могли б ви перемістити всіх цих хлопців?“ Це було божевілля», — пригадує акторка.

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Раніше «ФАКТИ» розповідали про роботу над серіалом «І просто так», який є продовженням культового шоу «Секс і місто».

Фото Instagram Крістін Девіс

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