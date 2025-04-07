40.66 / 41.28 44.73 / 45.47
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Світ

Поява неприємна: експерт про те, чи будуть війська КНДР наступати на Херсон та Запоріжжя

11:33 8 квітня 2025
Солдати КНДР. Фото KCNA із сайту focus.ua/

Поки що немає підстав вважати, що рф почала перекидати північнокорейські війська для підсилення наступу на Херсон чи Запоріжжя. Так вважає військовий експерт Defense Express Іван Киричевський, який раніше пояснив, скільки росіяни можуть воювати без нової мобілізації.

«Ці повідомлення більше за характером нагадують „почув дзвін та не знаю, де він“. Два тижні тому в соціальних мережах зʼявились фото групи вагонів у районі Джанкоя. На цих вагонах було щось схоже на пускові установки до артисистеми КНДР та кілька САУ Koksan. Так, сама по собі поява САУ Koksan на фронті для нас неприємна, вони мають дальність стрільби 40 км звичайним боєприпасом і до 60 км активно-реактивним снарядом», — каже аналітик.

КНДР постачає озброєння до окупантів, але ділитись особовим складом своєї армії не поспішають, додав Киричевський.

«Це не ешелони таких САУ, а лише група вагонів. КНДР все одно не готова давати своїх людей. Один людоїдський режим не поспішає давати своїх людей іншому такому ж режиму», — резюмував експерт.

РЕКЛАМА

Раніше військовий назвав напрямки, на які «поклав око» ворог.

РЕКЛАМА
73

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Тарологиня. Фото esotera.space

Ракам — «Колесо Фортуни», Левам — «Верховна Жриця», а Близнюкам — «Королева Пентаклів»: Таро-прогноз на 8 квітня

Карти Таро, фото з відкритих джерел

Мольфар Макс Гордєєв дав прогноз на тиждень до 13 квітня: Водоліям — «Туз Кубків», Ракам — «Справедливість», а Овнам — «Імператор»

Пугачова на цвинтарі. Фото — скріншот відео

Алла Пугачова дуже боялася: стало відомо про неочікуваний приїзд Примадонни в росію

Розсада, фото скріншот відео

Розсада оживе на очах після цієї обробки: аграрій порадив, як позбавити стресу рослини, що вирощуються у кімнатних умовах

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту