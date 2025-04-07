Поява неприємна: експерт про те, чи будуть війська КНДР наступати на Херсон та Запоріжжя

Поки що немає підстав вважати, що рф почала перекидати північнокорейські війська для підсилення наступу на Херсон чи Запоріжжя. Так вважає військовий експерт Defense Express Іван Киричевський, який раніше пояснив, скільки росіяни можуть воювати без нової мобілізації.

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«Ці повідомлення більше за характером нагадують „почув дзвін та не знаю, де він“. Два тижні тому в соціальних мережах зʼявились фото групи вагонів у районі Джанкоя. На цих вагонах було щось схоже на пускові установки до артисистеми КНДР та кілька САУ Koksan. Так, сама по собі поява САУ Koksan на фронті для нас неприємна, вони мають дальність стрільби 40 км звичайним боєприпасом і до 60 км активно-реактивним снарядом», — каже аналітик.

КНДР постачає озброєння до окупантів, але ділитись особовим складом своєї армії не поспішають, додав Киричевський.

«Це не ешелони таких САУ, а лише група вагонів. КНДР все одно не готова давати своїх людей. Один людоїдський режим не поспішає давати своїх людей іншому такому ж режиму», — резюмував експерт.

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Раніше військовий назвав напрямки, на які «поклав око» ворог.

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