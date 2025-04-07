Ми готували до запуску оновлену студію: ракетна атака зруйнувала редакції відомих каналів

У ніч проти 6 квітня 2025 року внаслідок російської атаки балістикою по Києву значних руйнувань зазнали будівлі, в яких знаходилися редакції каналів державного іномовлення. Це вже вдруге, коли FREEДОМ, «Дім» та канали, які виходять англійською, іспанською, португальською, потрапляють під обстріл росіян. Нагадаємо, 12 лютого 2025 року відбулася атака на приміщення, де знаходились редакції та сервісні служби.

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Внаслідок російського ракетного удару зруйновано новий ньюзрум телеканалу FREEДОМ, редакцію телеканалу «Дім», ефірні апаратні, офісні приміщення, приміщення діджитал редакції. Робота продовжується з резервних студій. Ніхто із співробітників не постраждав. У будівлі бізнес-центру, де розташовувались канали іномовлення, зруйновано три верхні поверхи, поруч з будівлею величезна вирва, нижні поверхи також суттєво постраждали і наразі, за словами керівників каналів, непридатні до роботи.

«Це вже друга атака менше, ніж за два місяці, — офіційно прокоментувала ситуацію генеральна директорка Юлія Бін. — Зараз фактично зруйновані саме ті приміщення, де працював діджитал та сервісні служби і куди ми перевели частину колективу та виробничих потужностей після лютневого обстрілу. Саме тут ми готували до запуску оновлену студію FREEДОМ, проводили інші відновлювальні роботи… Зрозуміло, що зараз ці приміщення непридатні до роботи, але ми знайдемо рішення. Головне — ніхто з колективу іномовлення не постраждав. Ми продовжуємо виходити в ефір».

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Нагадаємо, рятувальники все ще продовжують розбирати завали після російської атаки на Україну.

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