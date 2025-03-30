Блискуча робота ЗСУ: наліт на бомбардувальну базу в Енгельсі коштував росії майже мільярд доларів

За даними українського Генерального штабу, в результаті удару БПЛА по бомбардувальній базі ВПС росії в Енгельсі 20 березня було знищено 96 крилатих ракет Х-101. Це один з найкращих російських боєприпасів для завдавання ударів по українських містах. Генштаб заявив, що планувальники в москві призначали ці Х-101 для нальотів на Україну в березні та квітні, пише Forbes.

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Крім того, 96 знищених ракет становили два місяці виробництва на заводі боєприпасів КБ «Радуга» під москвою. Кожна Х-101 коштує щонайменше 10 мільйонів доларів. Це означає, що удар по Енгельсу міг коштувати 960 мільйонів доларів — не враховуючи додаткової шкоди, завданої сховищам палива та іншим об'єктам на базі.

Нагадаємо, це вже третій український удар по Енгельсу за останні 10 тижнів. Так, 8 січня українські безпілотники завдали удару в Саратові поблизу Енгельса. Вибухи спровокували пожежу на величезній нафтобазі, що містила до 800 000 тонн пального. Вогонь загасили через шість днів. Через кілька днів, 14 січня, дрони завдали другого удару.

Проте пошкодження в Енгельсі можна виправити, йдеться у статті. «Радуга», можливо, наростить виробництво нових Х-101. А Україна може поставати перед труднощами у придбанні достатньої кількості боєприпасів глибокого ураження, щоб завдати повторних ударів по Енгельсу.

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Водночас, наголошується в статті, Україна розробила запаморочливу кількість безпілотних літальних апаратів дальнього радіуса дії, в тому числі на базі модифікованих спортивних літаків, які можуть долати близько 1300 кілометрів з сотнями кілограмів вибухівки. Експерти вже проаналізували ефект від далекобійних атак України по рф.

За даними української аналітичної групи Frontelligence Insight, більше половини спостережуваних українських ударів у період з вересня по лютий — багато з яких були спрямовані на склади боєприпасів — «мали обмежений вплив», оскільки екіпажі поспішали відремонтувати пошкоджені об'єкти, а російська промисловість пристосовувалася до компенсації втраченого виробництва.

Більш часті атаки з використанням важчих боєприпасів, ніж легкі ударні безпілотники, можуть завдати довготривалої шкоди, дійшли висновку у звіті Frontelligence Insight.

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Але Україні не вистачає найкращих іноземних засобів глибокого ураження — крилатих ракет Storm Shadow британського виробництва, аналогічних ракет SCALP французького виробництва і ракет ATACMS американського виробництва — для проведення інтенсивної кампанії, спрямованої проти російської матеріально-технічної бази. І вона поки що не виробляє достатньо подібних боєприпасів, в тому числі «Нептунів», власними силами.

Раныше стало выдомо, у якій кількості та як швидко Україна зможе отримати німецькі ракети Taurus.

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