Одержувачам пільг з оплати комуналки влаштують тотальну перевірку

Цього року в Україні впровадили єдиний підхід до надання пільг на сплату послуг ЖКГ — з урахуванням середньомісячного сукупного доходу сім’ї, чого не було раніше. Втім, з правила є виключення — цей підхід не застосовуватимуть до УБД та осіб з інвалідністю внаслідок війни.

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А наразі Міністерство фінансів винесло на обговорення текст проєкту наказу, який стосується перевірки пільговиків. І, як пише «На пенсії», за результатами перевірки деякі отримувачі пільг можуть їх втратити.

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Проєкт наказу «Про затвердження Методики верифікації пільг» оприлюднено на сайті Федерації профспілок України.

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Видання зазначає, що перевірку проводитиме Пенсійний фонд України разом із місцевим самоврядуванням. Отриману інформацію порівнюватимуть з тією, що міститьтся в державних реєстрах. Перевірятимуть, зокрема, місця проживання, наявності інвалідності, статусу ветерана тощо. У разі виявлення невідповідностей нарахування пільг на оплату житлово-комунальних послуг припинять.

Нагадаємо, що пільги призначаються тим громадянам, середньомісячний дохід яких на одну особу в родині не перевищує 4,2 тисячі гривень. До речі, деякі пенсіонери після березневої індексації могли втратити право на пільгу через перевищення цього «граничного» порогу.

Фото Pixabay

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