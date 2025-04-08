Одержувачам пільг з оплати комуналки влаштують тотальну перевірку
Цього року в Україні впровадили єдиний підхід до надання пільг на сплату послуг ЖКГ — з урахуванням середньомісячного сукупного доходу сім’ї, чого не було раніше. Втім, з правила є виключення — цей підхід не застосовуватимуть до УБД та осіб з інвалідністю внаслідок війни.
А наразі Міністерство фінансів винесло на обговорення текст проєкту наказу, який стосується перевірки пільговиків. І, як пише «На пенсії», за результатами перевірки деякі отримувачі пільг можуть їх втратити.
Проєкт наказу «Про затвердження Методики верифікації пільг» оприлюднено на сайті Федерації профспілок України.
Видання зазначає, що перевірку проводитиме Пенсійний фонд України разом із місцевим самоврядуванням. Отриману інформацію порівнюватимуть з тією, що міститьтся в державних реєстрах. Перевірятимуть, зокрема, місця проживання, наявності інвалідності, статусу ветерана тощо. У разі виявлення невідповідностей нарахування пільг на оплату житлово-комунальних послуг припинять.
Нагадаємо, що пільги призначаються тим громадянам, середньомісячний дохід яких на одну особу в родині не перевищує 4,2 тисячі гривень. До речі, деякі пенсіонери після березневої індексації могли втратити право на пільгу через перевищення цього «граничного» порогу.
Фото Pixabay34
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