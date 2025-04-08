Курячі котлети у горіховому паніруванні: так смачно, що не відірватись

Це дуже смачна страва, яка стане чудовою альтернативою звичним для нас котлетам зі свинини. До речі, відповідно до рекомендацій ВООЗ, вживання свинини необхідно обмежити, а перевагу надавати стравам з птиці та нежирних сортів м’яса. Тому цей рецепт стане вам в пригоді. А ще таку страву можна вживати на активній стадії схуднення, готувати діткам та почастувати нею гостей на святкуванні, ділиться дієтологиня Катерина Черкаська.

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Курячі котлети у горіховому паніруванні

Складники:

куряче філе — 100 г

сир твердий маложирний — 20 г

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цибуля — 30 г

горіхи — 20 г

спеції та зелень — за смаком

Приготування

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З курячого філе та цибулі робимо фарш. Сир нарізуємо маленькими кубиками, горіхи подрібнюємо на крихти. До курячого фаршу додаємо спеції та дрібно нарізану зелень, все ретельно перемішуємо. Вологими руками беремо половину фаршу, викладаємо в середину половину твердого сиру та формуємо котлету.

Обвалюємо котлету в горіховій паніровці та викладаємо на пергамент. З рештою фаршу та сиру робимо те ж саме. Запікаємо котлети 20 хвилин при 190 градусах.

Раніше дієтологиня Катерина Черкаська поділилася рецептом смачного й корисного сніданку — манзариків, які особливо сподобаються тим, хто любить млинці.

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