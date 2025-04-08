40.70 / 41.31 44.75 / 45.47
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Книга рецептів

Курячі котлети у горіховому паніруванні: так смачно, що не відірватись

20:07 8 квітня 2025
Куряча котлета в горіховому паніруванні за рецептом дієтолога Катерини Черкаської. Фото Катерини Черкаської

Це дуже смачна страва, яка стане чудовою альтернативою звичним для нас котлетам зі свинини. До речі, відповідно до рекомендацій ВООЗ, вживання свинини необхідно обмежити, а перевагу надавати стравам з птиці та нежирних сортів м’яса. Тому цей рецепт стане вам в пригоді. А ще таку страву можна вживати на активній стадії схуднення, готувати діткам та почастувати нею гостей на святкуванні, ділиться дієтологиня Катерина Черкаська.

Курячі котлети у горіховому паніруванні

Складники:

куряче філе — 100 г

сир твердий маложирний — 20 г

РЕКЛАМА

цибуля — 30 г

горіхи — 20 г

спеції та зелень — за смаком

Приготування

РЕКЛАМА

З курячого філе та цибулі робимо фарш. Сир нарізуємо маленькими кубиками, горіхи подрібнюємо на крихти. До курячого фаршу додаємо спеції та дрібно нарізану зелень, все ретельно перемішуємо. Вологими руками беремо половину фаршу, викладаємо в середину половину твердого сиру та формуємо котлету.

Обвалюємо котлету в горіховій паніровці та викладаємо на пергамент. З рештою фаршу та сиру робимо те ж саме. Запікаємо котлети 20 хвилин при 190 градусах.

Раніше дієтологиня Катерина Черкаська поділилася рецептом смачного й корисного сніданку — манзариків, які особливо сподобаються тим, хто любить млинці.

Читайте також: Шпинатний бургер з яйцем та авокадо: можна навіть тим, хто на дієті

РЕКЛАМА

47

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Тарологиня. Фото esotera.space

Ракам — «Колесо Фортуни», Левам — «Верховна Жриця», а Близнюкам — «Королева Пентаклів»: Таро-прогноз на 8 квітня

Рожевий повний місяць настане 13 квітня. Фото Pixabay

Рожева повня у квітні: як вона вплине на знаки зодіаку

Пенсія в Україні

Пенсіонерам збільшать виплати на майже 3200 грн: кому пощастить

Таро-прогноз на 9 квітня для всіх знаків Зодіаку&nbsp;— Поради карт Таро на 9 квітня

Близнюкам — «Королева Мечів» та рішучість, Козерогам — «Туз Монет» та перспективи: Таро-прогноз на 9 квітня

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту