Котлети з перловки: дуже бюджетна страва з фантастичним смаком
Котлети — це дуже смачно, і ми знаємо це з дитинства. Але їх не обов'язково готувати з м'яса або риби. Чудові котлети вийдуть з відвареної гречки або перловки. Приготуйте — і переконайтеся в цьому особисто.
Дуже важливо, що готуються уються вони надзвичайно швидко. А це для багатьох так важливо. Адже часу завжди не вистачає.
Рецептом ласощів поділилася кулінарка Елла Іванова, яка любить експериментувати на кухні.
- Сьогодні приготуємо смачні котлети з найпростіших інгредієнтів, — каже Елла Іванова. - Вони дуже ніжні та соковиті. Можна використовувати вчорашню відварену перловку.
Котлети з перловки
- 400 г відвареної перловки
- 1 цибулина (можна трохи підсмажити на олії)
- Сіль
- Перець
- 2 столові ложки панірувальних сухарів (у котлети)
- 1 сира картопля
- 1 жовток
- Сухарі для панірування
Перловку з'єднати з цибулею і картоплею, поперчити, посолити, доповнити жовтком і панірувальними сухарями. Пропустити все це через блендер. Формуємо котлети. Паніруємо. Смажимо до готовності на олії. Подавайте з улюбленим соусом.
І смачного!
Нагадаємо рецепт «лінивих» котлет по-київськи.
Фото з альбому Елли Іванової41
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