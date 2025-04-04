Котлети з перловки: дуже бюджетна страва з фантастичним смаком

Котлети — це дуже смачно, і ми знаємо це з дитинства. Але їх не обов'язково готувати з м'яса або риби. Чудові котлети вийдуть з відвареної гречки або перловки. Приготуйте — і переконайтеся в цьому особисто.

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Дуже важливо, що готуються уються вони надзвичайно швидко. А це для багатьох так важливо. Адже часу завжди не вистачає.

Рецептом ласощів поділилася кулінарка Елла Іванова, яка любить експериментувати на кухні.

- Сьогодні приготуємо смачні котлети з найпростіших інгредієнтів, — каже Елла Іванова. - Вони дуже ніжні та соковиті. Можна використовувати вчорашню відварену перловку.

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Котлети з перловки

400 г відвареної перловки

1 цибулина (можна трохи підсмажити на олії)

Сіль

Перець

2 столові ложки панірувальних сухарів (у котлети)

1 сира картопля

1 жовток

Сухарі для панірування

Перловку з'єднати з цибулею і картоплею, поперчити, посолити, доповнити жовтком і панірувальними сухарями. Пропустити все це через блендер. Формуємо котлети. Паніруємо. Смажимо до готовності на олії. Подавайте з улюбленим соусом.

І смачного!

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Нагадаємо рецепт «лінивих» котлет по-київськи.

Фото з альбому Елли Іванової

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