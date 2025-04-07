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Ароматні манзарики: можна тим, хто слідкує за фігурою

20:08 7 квітня 2025
Млинці з начинкою

Ви маєте не тільки приготувати, а й поділитися цим смачним і корисним сніданком. Особливо це сподобається тим, хто любить млинці, ділиться дієтологиня Катерина Черкаська.

Складники:

  • Молоко — 100 г
  • Яйце куряче — 2 шт.
  • Борошно вівсяне або цільнозернове — 2 с. л.
  • Зелена цибуля — 20 г
  • Сир твердий - 30 г
  • Йогурт густий маложирний - 1 с. л.
  • Сир кисломолочний маложирний - 50 г
  • Розпушувач — ¼ ч. л
  • Зелень і спеції - за смаком

Приготування:

Змішуємо молоко, 1 куряче яйце, розпушувач, борошно та спеції. На гарячій сковорідці, змащеній олією, печемо з отриманої суміші млинці. Відварюємо яйце. Натираємо на тертці варене яйце, додаємо кисломолочний сир, цибулю, спеції та мілко нарізану зелень, гарно перемішуємо.

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На млинець викладаємо начинку і загортаємо його конвертом або трикутником.

Змащуємо манзарики йогуртом, посипаємо тертим твердим сиром і відправляємо випікатися на 10 хв при 190 градусах. Начинка може бути будь-яка: солодка або солона, полити можна розтопленим шоколадом або часниковим соусом, все на ваш смак.

Нагадаємо рецепт ніжних та незвичайних млинців із пшона.

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