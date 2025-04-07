Ароматні манзарики: можна тим, хто слідкує за фігурою

Ви маєте не тільки приготувати, а й поділитися цим смачним і корисним сніданком. Особливо це сподобається тим, хто любить млинці, ділиться дієтологиня Катерина Черкаська.

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Складники: Молоко — 100 г

Яйце куряче — 2 шт.

Борошно вівсяне або цільнозернове — 2 с. л.

Зелена цибуля — 20 г

Сир твердий - 30 г

Йогурт густий маложирний - 1 с. л.

Сир кисломолочний маложирний - 50 г

Розпушувач — ¼ ч. л

Зелень і спеції - за смаком

Приготування:

Змішуємо молоко, 1 куряче яйце, розпушувач, борошно та спеції. На гарячій сковорідці, змащеній олією, печемо з отриманої суміші млинці. Відварюємо яйце. Натираємо на тертці варене яйце, додаємо кисломолочний сир, цибулю, спеції та мілко нарізану зелень, гарно перемішуємо.

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На млинець викладаємо начинку і загортаємо його конвертом або трикутником.

Змащуємо манзарики йогуртом, посипаємо тертим твердим сиром і відправляємо випікатися на 10 хв при 190 градусах. Начинка може бути будь-яка: солодка або солона, полити можна розтопленим шоколадом або часниковим соусом, все на ваш смак.

Нагадаємо рецепт ніжних та незвичайних млинців із пшона.

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