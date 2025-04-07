Ароматні манзарики: можна тим, хто слідкує за фігурою
Ви маєте не тільки приготувати, а й поділитися цим смачним і корисним сніданком. Особливо це сподобається тим, хто любить млинці, ділиться дієтологиня Катерина Черкаська.
Складники:
- Молоко — 100 г
- Яйце куряче — 2 шт.
- Борошно вівсяне або цільнозернове — 2 с. л.
- Зелена цибуля — 20 г
- Сир твердий - 30 г
- Йогурт густий маложирний - 1 с. л.
- Сир кисломолочний маложирний - 50 г
- Розпушувач — ¼ ч. л
- Зелень і спеції - за смаком
Приготування:
Змішуємо молоко, 1 куряче яйце, розпушувач, борошно та спеції. На гарячій сковорідці, змащеній олією, печемо з отриманої суміші млинці. Відварюємо яйце. Натираємо на тертці варене яйце, додаємо кисломолочний сир, цибулю, спеції та мілко нарізану зелень, гарно перемішуємо.
На млинець викладаємо начинку і загортаємо його конвертом або трикутником.
Змащуємо манзарики йогуртом, посипаємо тертим твердим сиром і відправляємо випікатися на 10 хв при 190 градусах. Начинка може бути будь-яка: солодка або солона, полити можна розтопленим шоколадом або часниковим соусом, все на ваш смак.
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