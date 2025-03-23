Шпинатний бургер з яйцем та авокадо: можна навіть тим, хто на дієті

Всі знають, що фастфуд — це не корисно. Але іноді так хочеться з’їсти ароматний бургер. Цей смачний і легкий в приготуванні бургер можна абсолютно всім, навіть тим, хто на дієті. Чудова страва до сніданку або 2-го сніданку, ділиться дієтологиня Катерина Черкаська.

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Складники: Сир кисломолочний маложирний — 70 г

яйце — 2 шт.

кефір — 30 г

шпинат — 30 г

сир твердий маложирний — 30 г

борошно вівсяне/цілозернове — 30 г

розпушувач — ¼ ч. л.

авокадо — ½ шт.

гірчиця — 1 ч. л.

помідор — 40 г

зелень та спеції — на смак

Приготування:

В блендер відправляємо яйце, сир кисломолочний, кефір, борошно та шпинат. Додаємо спеції та гарно все перебиваємо. Додаємо натертий сир, перемішуємо, формуємо булочки, посипаємо кунжутом (за бажанням) і випікаємо 20 хвилин при 180 градусах.

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На невеличкій кількості олії смажимо яйце. Булочку розрізаємо навпіл, змащуємо гірчицею дві половинки булочки. На низ булочки викладаємо нарізаний кружальцями помідор, зверху яйце та авокадо. Накриваємо булочкою.

Додамо, що у світі все більше цінується смак натуральних продуктів, наприклад запечена риба з картоплея, яка за цим рецептом буде смачна, як у ресторані.

Раніше дієтологиня Катерина Крупкіна пояснила, які продукти слід викреслити з раціону, якщо відчуваєте втому навіть після сну.

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