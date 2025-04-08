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Закриваємо сезон: телеведуча показала фото з коханим — військовим ЗСУ

19:22 8 квітня 2025
Соломія Вітвіцька

Популярна телеведуча Соломія Вітвіцька, яка вдруге збирається одружитися, поділилася подробицями відпочинку у Карпатах. Разом з коханим — військовим Олексієм Ситайло, Соломія проводить час у Буковелі, де застала зміну погоди та велику кількість снігу. На своїй сторінці у соціальній мережі ведуча поділилася світлинами та відео у лижному спорядженні та на фоні засніжених гір.

«7 квітня 2025 року, — написала Соломія. — Закриваємо сезон — несподівано і так казково! Бо снігу насипало більше, ніж за увесь сезон».

Підписники пораділи за пару та побажали довгого сімейного життя.

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«Тепла та щира пара», — написали у коментарях.

«Один плюс один, що тут ще скажеш — головний марафон країни», — прокоментували світлини.

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«Ми взагалі головні в житті одне одного!» — відреагувала на це Соломія.

«Супер, я за вас рада, мрії збуваються, ви супер гарні. Щастя, миру, любові на все ваше щасливе життя, ви просто класні, вітаю», — не стримували емоцій шанувальники.

«Клас! - здивувалися світлинам. - Оце ви ще снігу застали».

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Раніше Злата Огнєвіч показала, як відпочиває у Карпатах.

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