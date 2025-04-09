40.86 / 41.45 45.11 / 45.92
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

Україні доведеться змиритися із залежністю від Starlink Ілона Маска, — ЗМІ

17:23 9 квітня 2025
Український військовий встановлює Starlink. Фото з сайту https://militarnyi.com/

Україна наразі не має життєздатної альтернативи супутниковій системі Starlink Ілона Маска. Про це заявила Politico генеральна директорка франко-британського супутникового оператора Eutelsat Єва Бернеке.

«Як би ми не хотіли взяти на себе всю потужність підключення для України та всіх громадян, ми не можемо цього зробити. Давайте будемо чесними», — сказала Бернеке.

Eutelsat був потенційною альтернативою Starlink, коли наприкінці лютого виникли переговори про можливе відключення Маском супутників для України, нібито щоб змусити Україну підписати угоду про мінерали.

При цьому Ілон Маск спростував заяви про планове припинення роботи.

РЕКЛАМА

«Незалежно від того, наскільки я не згоден з політикою щодо України, Starlink ніколи не вимкне свої термінали», — написав Маск на X, стверджуючи, що без Starlink «уся лінія фронту України завалилася б».

Попри заяви Маска, Євросоюз шукав варіанти заміни українського супутникового зв’язку. З європейських альтернатив найбільш перспективним виявився франко-британський оператор Eutelsat/OneWeb — але не відразу. Генеральна директорка Бернеке тоді говорила, що «досягнення рівня розгортання Starlink займе кілька місяців, а не років».

Раніше військовий розповідав про значення зв’язку, вартістного озброєння та дешевих дронів на полі бою.

РЕКЛАМА

9

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Таро-прогноз на 9 квітня для всіх знаків Зодіаку&nbsp;— Поради карт Таро на 9 квітня

Близнюкам — «Королева Мечів» та рішучість, Козерогам — «Туз Монет» та перспективи: Таро-прогноз на 9 квітня

Катерина Репʼяхова

Дружина Віктора Павліка показала обличчя після пластики

«Келей» на деревах сигналізує про те, що гілки відмиратимуть. Фото із відкритих джерел

Дачнику на замітку: чому клей на плодових деревах — погана ознака і що потрібно зробити

Додатково уразливі категорії громадян можуть отримати до 20 000 гривень грошової допомоги, фото з відкритих джерел

Українцям виплатять до 20 тисяч грн за новою програмою підтримки: хто зможе отримати гроші

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту