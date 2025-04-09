Україна наразі не має життєздатної альтернативи супутниковій системі Starlink Ілона Маска. Про це заявила Politico генеральна директорка франко-британського супутникового оператора Eutelsat Єва Бернеке.

ВІДЕО ДНЯ

«Як би ми не хотіли взяти на себе всю потужність підключення для України та всіх громадян, ми не можемо цього зробити. Давайте будемо чесними», — сказала Бернеке.

Eutelsat був потенційною альтернативою Starlink, коли наприкінці лютого виникли переговори про можливе відключення Маском супутників для України, нібито щоб змусити Україну підписати угоду про мінерали.

При цьому Ілон Маск спростував заяви про планове припинення роботи.

РЕКЛАМА

«Незалежно від того, наскільки я не згоден з політикою щодо України, Starlink ніколи не вимкне свої термінали», — написав Маск на X, стверджуючи, що без Starlink «уся лінія фронту України завалилася б».

Попри заяви Маска, Євросоюз шукав варіанти заміни українського супутникового зв’язку. З європейських альтернатив найбільш перспективним виявився франко-британський оператор Eutelsat/OneWeb — але не відразу. Генеральна директорка Бернеке тоді говорила, що «досягнення рівня розгортання Starlink займе кілька місяців, а не років».

Раніше військовий розповідав про значення зв’язку, вартістного озброєння та дешевих дронів на полі бою.

РЕКЛАМА

9

Читайте нас у Facebook