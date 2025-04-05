Це шедевр: українські зірки здивували новими кліпами

Відразу декілька українських артистів випустили нові пісні та кліпи на них. Дуетні роботи представили Злата Огнєвіч та Alyona alyona, а Віктор Павлік записав ліричний хіт, присвятивши його своїй дружині.

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Злата Огнєвіч, яка нещодавно зізнавалася у важкому розставанні, випустила пісню разом зі співачкою та блогеркою Яною Яцутою (Yatsuta) «Відпусти його». Композиція про важке розставання з коханим і підтримку, яку може дати близька людина.

— Це більше, ніж пісня — це розмова, яку іноді не можеш вести з собою, але чуєш від подруги, — презентувала відео Злата. — Мені близький цей досвід. Я знаю, наскільки важливо, щоб тебе хтось розумів мовчки.

Злата Огнєвіч і Яна Яцута (Yatsuta) у кліпі “Відпусти його”

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Режисером відео став Олександр Гірченко. За задумом, двоє жінок, кожна у своєму стилі, розказує про свої почуття. Шанувальники додали, що пісня відгукнулася у багатьох з них.

«Як Злата так уміє… - поділилися враженням. - Випускати саме той трек, котрий треба почути саме зараз… можливо дійсно варто відпустити його».

«І коли здається, що сонце вже ніколи не зійде… прийде та, хто завжди підтримає», — підтримали у коментарях.

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Alyona alyona, яка нещодавно замилувала світлинами з Прикарпаття, записала пісню зі співачкою Лєрою Колесник (Kler) — молодою зіркою української попмузики. Композиція «Запроси мене», за словами артисток, — історія двох людей, які бояться зізнатися у своїх почуттях.

Alyona alyona та Лєра Колесник виконали пісню “Запроси мене”

Режисеркою відео стала Аліна Пронко. Кліп знімали на сцені та у гримерках одного зі столичних театрів. Alyona alyona прогулюється між глядацькими рядами у розкішній білій сукні та позує, показуючи величезні срібні нігті.

«Дуже класне виконання, що однозначно заслуговує на вподобайку!» — поділилися враженнями від пісні.

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«Неймовірно прекрасно! — подякували у коментарях. — Зачепила. Дякую вам дуже, дівчата, за цей витвір!»

Відомий співак Віктор Павлік, який переніс операцію на серці, випустив хіт, присвячений дружині Катерині Репʼяховій «Я дякую тобі, що ти моя». Музику до треку написав Володимир Будейчук, а зворушливий текст — поетеса Катерина Костюк.

За словами Віктора Павліка, пісня про безмежну вдячність і кохання. У кліпі знялася дружина Віктора Катерина. Разом вони кружляють у танці, ніжно дивлячись один на одного під звуки саксофона.

Віктор Павлік присвятив пісню дружині Катерині Реп'яховій

«Це шедевр! — написали у коментарях. — Це тепер моя улюблена пісня!!! Супер! Дякую Вам!»

Нагадаємо, раніше Катерина Репʼяхова показала наслідки пластичної операції на підборідді.

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