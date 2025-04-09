Війна не стихає від розмов і заяв: Зеленський звернувся до партнерів за допомогою

Президент України Володимир Зеленський, який підтвердив присутність ЗСУ на Бєлгородщині, звернувся до союзників в США та Європі з повідомленням про те, що тільки за середу, 9 квітня, в столиці та більшості областей нашої країни двічі через загрозу російської балістики лунала повітряна тривога.

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«Протягом дня — нові удари бомб і ракет проти Сумщини та Донеччини», — зазначив очільник держави.

Також Володимир Зеленський підкреслив, що протягом доби росіяни вже застосували проти України 55 ударних дронів, більшість — «шахеди». Були цілеспрямовані удари по Дніпру і Харкову, по громадах Сумської та Донецької областей. Пошкоджені звичайні будинки, цивільна інфраструктура: магазини, амбулаторія, газопровід.

На жаль, при цьому було зафіксовано значну кількість постраждалих. Одинадцять людей були доставлені в лікарні в Дніпрі та Харкові.

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На Донеччині, у Краматорську, від російського удару отримала поранення дитина — дівчинка, 11 років їй. У селищі Білий Колодязь Харківської області росіяни ударили скидом FPV-дрона по будівлі селищної ради прямо під час видачі гуманітарки.

«Тільки в єдності можна захищати життя від такого постійного російського терору. І саме тому ми потребуємо підтримки партнерів, щоб врятувати якомога більше людей від постійних російських ударів. Війна не стихає від розмов і заяв. У Москві ігнорують будь-яку дипломатію, бо вважають, що можуть собі це дозволити», — зазначив очільник України.

За словами Володимира Зеленського, збільшення тиску на росію потрібне, щоб удари припинились. І це залежить від рішень Сполучених Штатів, Європи, усіх партнерів у світі, які дійсно прагнуть зупинити війну.

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Разом з тим, із США лунають неоднозначні заяви. Так, конгресвумен українського походження Вікторія Спартц заявила, що президент Володимир Зеленський має віддати українські території рф. Крім того, політикиня закликала український народ проголосувати проти свого лідера, який веде війну, заради досягнення тривалого миру. Це не перше висловлювання Спарц проти керівництва України.

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