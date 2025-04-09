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Морквяно-цитрусовий десерт: приготуйте на Великдень — гості будуть у захваті

21:59 9 квітня 2025
Морквяно-цитрусовий сорбет. Фото кулінарки Елли Іванової

Великдень наближається. А чи ви вже продумали меню святкового столу? Цього дня частування має бути особливим. Звісно, головною буде великодня випічка. Але за бажання ви можете приготувати і якийсь оригінальний десерт. Наприклад, морквяний з нотами цитрусових сорбет. Подайте його красиво. Скажімо, у креманках чи фужерах. Гості будуть у захваті вже від самої ідеї. Адже це, погодьтеся, незвично. Колір, смак та аромат цього десерту нікого не залишить байдужим.

Рецепт кулінарки Елли Іванової досить простий у втіленні. І, що дуже важливо, — бюджетний.

Морквяно-цитрусовий сорбет

300 г моркви

200 г води

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100 г цукру

Сік та цедра 1 апельсину

Моркву відварюємо та подрібнюємо, додавши апельсиновий сік та цедру апельсина. Варимо цукровий сироп, додавши апельсиновий сік. З'єднуємо сироп із морквою і проваримо ще пару хвилин. Охолоджуємо й потім поміщаємо в морозильну камеру на три години. Найголовніше — перемішуємо кожні пів години вилкою. Подаємо, прикрасивши м'ятою.

І смачного!

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Раніше дієтологиня Катерина Черкаська порадила чудовий десерт до ранкової кави — шоколадні млинці із шоколадним кремом.

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Фото Элли Іванової

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