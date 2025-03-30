Шоколадні млинці з шоколадним кремом: чудовий десерт до ранкової кави
Погодьтесь, багатьом з нас постійно хочеться «шоколадного шоколаду». Тому для любителів солоденького слід спробувати ці млинці. До речі, такий сніданок сподобається і малюкам, ділиться дієтологиня Катерина Черкаська.
Складники:
- Молоко маложирне — 70 г
- Какао — 25 г
- Яйце — 1 шт.
- Борошно вівсяне або цілозернове — 1 с. л. з вершком
- Вода — 1 с. л.
- Розпушувач — на кінчику ножа
- Авокадо — 30 г
- Банан — 30 г
- Горіхи — 20 г
- Йогурт густий - 1 с. л.
- Будь-які ягоди — 50 г
- Мед — 1 ч. л.
- Ванілін і кориця — на смак
Готуємо крем: відправляємо в блендер авокадо банан, горіхи, мед, какао — 10 г, йогурт та ванілін. Все ретельно перебиваємо і відправляємо в холодильник.
Готуємо млинці: змішуємо молоко, борошно, какао, розпушувач і ванілін. Смажимо млинці на гарячій сковорідці, змащеній олією.
Готові млинці змащуємо кремом і додаємо ягоди.
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