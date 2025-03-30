Шоколадні млинці з шоколадним кремом: чудовий десерт до ранкової кави

Погодьтесь, багатьом з нас постійно хочеться «шоколадного шоколаду». Тому для любителів солоденького слід спробувати ці млинці. До речі, такий сніданок сподобається і малюкам, ділиться дієтологиня Катерина Черкаська.

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Складники: Молоко маложирне — 70 г

Какао — 25 г

Яйце — 1 шт.

Борошно вівсяне або цілозернове — 1 с. л. з вершком

Вода — 1 с. л.

Розпушувач — на кінчику ножа

Авокадо — 30 г

Банан — 30 г

Горіхи — 20 г

Йогурт густий - 1 с. л.

Будь-які ягоди — 50 г

Мед — 1 ч. л.

Ванілін і кориця — на смак

Готуємо крем: відправляємо в блендер авокадо банан, горіхи, мед, какао — 10 г, йогурт та ванілін. Все ретельно перебиваємо і відправляємо в холодильник.

Готуємо млинці: змішуємо молоко, борошно, какао, розпушувач і ванілін. Смажимо млинці на гарячій сковорідці, змащеній олією.

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Готові млинці змащуємо кремом і додаємо ягоди.

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