Пляцок «Пані Валевська»: класика, яка вам неодмінно сподобається

Цей аристократичний польський пляцок добре пекти у формі від духовки, але можна й у формі пляцка, але тоді треба буде пекти два рази, білки збивати також два рази. Яйця беріть великі. Масло має бути жирністю 82%, а крохмаль — тільки кукурудзяним, ділиться кулінарка Марта Левицька.

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Тісто: 400 г борошна

4 жовтки

250 г масла

120 г цукру

1,5 ч. л. розпушувача

Холодне масло посікти ножем, замісити тісто в крихту, викласти на застелену пергаментом форму, пальчиками сформувати корж, можна за допомогою склянки. Покласти випікатися у добре розігріту до 180° духовку на 10 хв. Тим часом збиваємо білки.

Для білкового прошарку: 6 білків

300 г цукру

1 ст. л. крохмалю з гіркою

Білки збити, додати поступово цукор, збити до стійких піків (щоб при перевертанні миски білки не випали). В кінці додати крохмаль, ще раз легенько збити.

Форму з коржем дістати з духовки, викласти на підпечений корж до 400 г смородинового джему, зверху викласти білки, посипати 100 г січених горішків. Кладемо в духовку, температуру збавляємо до 160° печемо з конвекцією ще 25 — 30 хв.

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Крем: 200 г масла

400 мл молока

2 ст. л. крохмалю

2 ст. л. борошна

2 жовтки

3 ст. л. цукру

Ванілін

1 ст. л. соку лимона (можна не додавати)

Частину молока ставимо на вогонь, в другій розтираємо решту складових, окрім соку лимона, тоненькою цівкою вливаємо в гаряче молоко, варимо до загустіння. М'яке масло збити до пухкості, додати поступово до охолодженого заварного крему та збити.

Охолоджений корж розрізати на дві рівні частини, якщо пекли на формі від духовки, на одну половину викласти крем, накрити другою половиною, змастити боки.

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Нагадаємо рецепти десертів, які не потребують використання електрики, від кондитерки Наталії Берладін.

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