Суцільні збитки: чистий капітал Трампа зменшився на 500 мільйонів доларів через його політику

Дональд Трамп почав глобальну торговельну війну, завдавши шкоди багатьом людям, включно з ним самим. 2 квітня, в день, коли Трамп оприлюднив свій план різких мит, Forbes оцінив його статки в 4,7 мільярда доларів. Менш ніж через тиждень вони знизилися до приблизно 4,2 мільярда доларів, оскільки вартість його державних акцій і приватних холдингів падає разом із ширшим ринком.

ВІДЕО ДНЯ

Найбільша втрата Трампа походить від його найціннішого активу, Trump Media and Technology Group, вартість якого впала на 8% за останні три торгові дні, досягнувши найнижчої ціни з жовтня. Його частка, яка коштувала 2,2 мільярда доларів, зараз становить 2 мільярди доларів. Близько 170 мільйонів доларів — це лише початок його проблем, пише Forbes.

Комерційна нерухомість Трампа впала приблизно на 90 мільйонів доларів, якщо припустити, що вона зазнала такого ж падіння, як публічні компанії комерційної нерухомості. Акції Vornado Realty Trust — фірми, яка є партнером Трампа у двох його найцінніших будівлях -1290 Avenue of the Americas у Нью-Йорку та 555 California Street у Сан-Франциско — впали на 14% з моменту заяви Трампа про мита. Ціна акцій іншої великої компанії з нерухомості в Нью-Йорку SL Green впала на 15%. Портфель Трампа, включаючи нерухомість Vornado, Trump Tower і 40 Wall Street, зараз оцінюється в 570 мільйонів доларів США, порівняно з 660 мільйонами доларів минулого тижня.

Майно у сфері гольфу Трампа також втрачає цінність. Відкритих даних немає, але найближчі порівняння вказують на проблеми. Акції дорогих туристичних компаній, таких як Vail Resorts і Soho House, впали більш ніж на 15% з 2 квітня. Topgolf Callaway Brands, яка виробляє ключки та керує майданчиками для гольфу, також впала на 15%. Тож падіння у власності Трампа у сфері гольфу, можливо, зменшило його статки ще на 70 мільйонів доларів.

РЕКЛАМА

Житлова нерухомість також різко впала: акції чотирьох публічних власників квартир впали в середньому на 13%. Трамп володіє десятками одиниць помешкань у будівлях, які він збудував багато років тому.

Все це і втрати Трампа від приватних активів, здається, переважують втрати від його публічних акцій. Найбільшою загрозою для Трампа є не прямі мита на імпортовані ним товари, враховуючи, що його підприємства не продають багато «твердих» товарів, а втрата довіри інвесторів у всьому світі. Люди покладаються на примхи, а не на логіку, коли вирішують, купувати чи відмовитися від елітної нерухомості, членства в дорогих клубах і привабливих акцій мемів. Чим більше невизначеності Трамп вносить у світову економіку, тим далі падає його власний чистий капітал.

Разом з тим існує й інша думка щодо намірів Трампа, яку наводили «ФАКТИ». Політолог Євген Філіндаш вважає, що метою президента США є нова індустріалізація країни за рахунок всього світу.

РЕКЛАМА

22

Читайте нас у Facebook