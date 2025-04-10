Особливі умови для Насірова, Вакарчука, Залужного: відома волонтерка про те, як мобілізація для обраних руйнує довіру до ЗСУ

Після скандалу зі скасування мобілізації колишнього голови Фіскальної служби Романа Насірова, якийза митьдо судового вироку написав заяву в ЗСУ, щоб уникнути відбування покарання, відома волонтерка Діана Макарова порушила питання подвійних стандартів у мобілізації та службі в армії, а також несправедливості у застосуванні законів. Діана Макарова критикує ситуацію, коли одні громадяни стикаються з жорсткими умовами служби, тоді як інші отримують привілеї, навіть у час війни.

«Корупціонер і злодій Насіров йде служити до армії. Але з підвивертом, — пише Діана Макарова. — Насіров йде служити до елітного підрозділу, що дислокується в Києві. Народ обурюється.

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Якби Насіров йшов воювати у піхоту, куди реально відправляють підсудних, — народ обурювався б менше. В піхоті люди потрібні. Але ні, Насіров йде служити з дому додому. Тому народ обурений. За обуренням народу пильно слідкують, наші пости читають, аналізують. Тому швиденько скасовують наказ про служивого Насірова.

— А шо, так можна було? — дивується народ.

Ні, так не можна було, адже наш суд чітко висловився про помилкову мобілізацію, див. скрін.

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Фото зі сторінки Діани Макарової



— Помилкова мобілізація не звільняє від служби. — каже суд.

Але не щодо Насірова. Помилкова мобілізація Насірова таки звільняє Насірова від служби і від обурення народу. Та що ж таке!

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Пацана, сироту з добрячими психічними порушеннями і з відсутністю брюшної стінки, було мобілізовано в стилі — за шкірку і без ВЛК до армії. Лікарі не дивлячись на діагнози і не побачивши самого реципіента, підмахнули всі папери. Ми рік добивались звільнення цього каліки з армії. Він пройшов кілька стаціонарів, він пройшов ВЛК. За рік нарешті звільнили.



Насірова звільняють за добу. Наказом.

— Ой, ми помилились…

Тобто, в нас є мобілізовані — а є мобілізованіші. В нас є біленькі — а є ще біліші.



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В нас DURA LEX, SED LEX щодо одних — і «закон як дишло, куди повернеш, туди й вийшло» щодо інших.

Чому це взагалі можливо? Де справедливість?

О, я відповім. Це просто. Справедливість в нас самих.

— Ви знаєте, скільки в нашій армії «мертвих душ»? Тих, що числяться, отримують зарплатню, але насправді не служать.

— Так, знаємо. Наприклад, Славко Вакарчук. Він числиться на службі, тому ТЦК його вже не наздожене. Він отримує зарплатню військового і напрацьовує воєнну пенсію. Але. Не. Служить.

— Виніпонімаєтєетодругоє. І взагалі, Вакарчук числиться психологом. Тому його концерти, що він дає по всій країні, можна прирівняти до роботи психолога! І взагалі, ЦЕ Ж ВАКАРЧУК! Ви знаєте, скільки грошей він вклав у ЗСУ!

— Ми знаємо немолодих людей, які служать на фронті. У них часто передінсультний тиск, в них передінфарктний стан. Але за ВЛК вони звільнитись не можуть.

— Так, ми в курсі. Тим часом опальний генералітет Залужний, Шаптала, Остащенко, молоді, в принципі, люди, звільняються за липовим висновком ВЛК.

— Виніпонімаєтєетодругоє! Ви знаєте, як складно генералу звільнитись з армії, та ще й під час війни. А генералам же теж треба якось жити. Вони не можуть піти на посаду, меншу, ніж була. І взагалі, руки геть від Залужного!

Обидва приклади про те, що є біленькі, а є ще біліші.

Що узаконене порушення закону, вибачте за тавтологію — сприйметься народом з меншим обуренням, якщо порушення застосовано до ще білішого.

— Я знаю сержантів без зубів, хребет давно посипався в труси, вік чималий, з усіма віковими болячками. Чим вони гірші за Залужного?

— Ну, ви зрівняли! Якогось сержанта і самого Залужного!

— А чом би не зрівняти? Обидва в армії, але сержант ще й на десяток років старший і на кілька метрів медичних документів хворіший. Обидва також громадяни України. То чом би не зрівняти?

— Виніпонімаєтєетодругоє!

— Ну, ви зрівняли! Якусь коханку командира, влаштовану на липову військову посаду, — і самого Вакарчука!

— А чом би не зрівняти? Обоє громадяни України. Обоє — «мертві душі» у війську. Обоє фактично дурять народ і армію.

— Виніпонімаєтєетодругоє!

Тому все просто, братця. Доки ви толеруєте біленьких і ще біліших, доти й буде можливим відкрите порушення закону. Бо дура в нас не лекс. Бо закон як дишло, куди повернеш, туди й вийшло. А повертати це дишло допомагаємо самі ми. Авжеж?"

Фото із соцмережі

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