Неможливо передати: Джамала відреагувала на вихід картини про Мустафу Джемілєва

Відома співачка, переможниця «Євробачення-2016» Джамала, яка не стримала сліз, відреагувала на вихід художнього фільму «Киснева станція». Автобіографічна картина розповідає історію відомого лідера кримськотатарського національного руху Мустафу Джемілєва. Відомо, що за свої політичні погляди він провів пʼятнадцять років у місцях позбавлення волі.

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На своїй сторінці у соціальній мережі Джамала поділилася світлинами з премʼєри, на якій зустрілася з Джемілєвим та популярним телеведучим кримськотатарського походження Акімом Галімовим.

«Мустафа Джемілєв — це людина, яка все своє життя страждала, боролася, голодувала, терпіла переслідування, — зазначила Джамала у дописі. — Зняти біографічний фільм про нього — надзвичайно складно, адже неможливо повністю передати весь біль, тортури, всі перепони, які створювала радянська влада.

Але, попри це, важливо знімати такі фільми. Це історії про людей, які творять нашу історію, які зберігають правду для майбутніх поколінь".

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Відомо, що картина знімалася ще до початку повномасштабного вторгнення росії в Україну. Її режисером став Іван Тімченко, відомий за картиною «Іловайськ 2014. Батальйон Донбас». Сценарій написав журналіст Михайло Бриних. Роль Джемілєва зіграв актор Борис Орлов.

Підписники відреагували на допис Джамали та підтримали вихід картини.

Джамала та популярний телеведучий кримськотатарського походження Акім Галімов

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«Дуже кайфові, ви з Галімовим — це український топ», — поділилися враженням.

«А Ахтем Сеітаблаєв? — відгукнулися на зауваження. — Також можна додати до списку цих людей».

«Ви гарні! — прокоментували допис. — Як символи нації!«

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