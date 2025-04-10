Інколи лікують, а інколи шкодять: як правильно споживати яблука

Яблука — одні з найменш калорійних фруктів. В одному — близько 70 ккал. Один фрукт покриває 12 відсотків потреби в харчових волокнах і 18 відсотків потреби у вітаміні С. Містить також певну кількість вітамінів А і В і калію.

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Яблука є в магазинах цілий рік. Вони бувають різних різновидів і залежно від них може відрізнятися вітамінно-мінеральний склад (наприклад, в одному сорті буде більше вітаміну С, а в іншому — менше), пише kobieta.onet.pl.

77 відсотків клітковини з яблук — це розчинна частина, решта — нерозчинна клітковина. Фракції клітковини можуть допомогти знизити рівень холестерину в крові та регулювати перистальтику кишківника. Так ми позбудемося проблем з дефекацією.

Споживання великої кількості яблук може викликати здуття та біль у животі. Вони можуть бути результатом процесів бродіння, що відбуваються в організмі. У таких ситуаціях краще обмежити кількість споживаних фруктів до 1−3 на день.

Не забуваймо ретельно мити яблука перед вживанням. Для людей, які не можуть їсти сирі фрукти, яблука можна спекти в духовці або їсти їх у вигляді пюре. Кориця — чудове доповнення до яблучних делікатесів.

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Для споживання вибирайте неушкоджені яблука, без плям і вм’ятин. Пошкоджені яблука швидше псуються, бродять, а також є джерелом отруйних речовин.

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