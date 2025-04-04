Подбати про себе: на які продукти варто звернути увагу навесні

Весна — час, коли асортимент сезонних овочів і фруктів значно розширюється. Здорове, збалансоване харчування не є складним, але навесні це здається ще легшим, тому що всі вже скучили за свіжими та хрусткими овочами. І вони повинні складати основу наших страв, пише Gazeta Krakowska.

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Зараз сміливо купуйте швидкорослі овочі, такі як: зелена цибуля, салат, шпинат, редиска. У наступні місяці асортимент овочів розширюється, з’являються: огірки, помідори, морква, кольрабі, цукровий горошок. Зелені овочі на тарілці — це чисте здоров’я, процес детоксикації організму. Крім того, ці овочі є низькоенергетичною сировиною, тому їх присутність у щоденному меню допоможе побудувати об’ємні та низькокалорійні страви. Це корисно, коли ми плануємо скинути кілька кілограмів після зими.

Не забувайте також про паростки мікрозелені, ми можемо не тільки купити їх у супермаркетах, але й посіяти насіння самі. Тут добре підійде тарілка, вистелена ватою або марлею. Насіння присипаємо, поливаємо, і через кілька днів вони сходять, стаючи смачним доповненням до бутербродів. На ринку ми також можемо придбати спеціальні багатоярусні проростувачі, завдяки яким культуру можна вирощувати ефективніше.

Варто додати, що непоказні паростки можна віднести до так званих суперфудів, оскільки вони є багатим джерелом мікро- та макроелементів, а також містять антиоксиданти. Деякі містять лютеїн або коензим Q10, як паростки брокколі. Сіяти їх варто в будь-яку пору року, хоча, здається, навесні нам це більше хочеться.

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Рання весна — це час, коли ми можемо сміливо використовувати торішні заморожені овочі та фрукти. Їх багату у продажу, але ранньою весною ціна значно падає, оскільки магазини хочуть розпродати свої запаси. Ми можемо скористатися цим і приготувати поживні коктейлі із заморожених фруктів як закуски.

Раніше «ФАКТИ» публікували інтерв’ю з кулінаркою Еллою Івановою, яка каже, що з бадилля редиски, буряка та моркви можна приготувати чимало смачних страв.

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