На Шакіру накинулися з критикою за те, що вона зробила зі своєю танцівницею в Колумбії

Світове турне співачки Шакіри Las Mujeres Ya No Lloran спричиняє багато галасу. У кожному місті співачка, яка раніше страшенно розлютила фанатів, дивувала своїм шоу, але через її жест на концерті в Боготі у мережах здійнялися суперечки. Вірусне відео показує, як артистка спілкується з однією зі своїх головних танцівниць.

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Під час відкриття концерту на стадіоні El Campín Шакіра з'явилася на сходах, де гравці виходять на поле. Одягнена у сріблястий одяг і в темних окулярах, вона була оточена своїми танцюристами, коли її освітлювали вогні. Все йшло нормально, поки не стався інцидент з її головним хореографом Дариною, пише e-noticies.cat.

На відео видно, як Шакіра щось запитує Дарину перед тим, як вирушити на сцену. Танцівниця відповідає чіткими вказівками та рухами рук, намагаючись щось пояснити співачці. Однак реакція Шакіри здивувала всіх, коли вона різко опустила руку танцівниці, почувши її відповідь.

Незрозуміло, чи був це жест через роздратування, чи тиск моменту. Деякі припускають, що команда вказала, що їй потрібно рухатися вперед, і що її спілкування з Дариною затримує початок шоу. Інші вважають, що вона просто не хотіла, щоб розмова була помітна перед камерами.

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Відео цього жесту швидко поширилося в соцмережах і викликало безліч коментарів. Деякі користувачі розкритикували Шакіру, звинувативши її в холодному ставленні до своєї команди. Інші захищали її, стверджуючи, що в шоу такого масштабу кожна деталь має відповідати суворому графіку.

Дарина працювала з Шакірою кілька років і є ключовою фігурою хореографічної організації туру. Попри інцидент, вона не дала жодних публічних коментарів з цього приводу. Її обличчя на відео показує здивування, але вона продовжує свою професійну гру.

Цей епізод знову розпалив дискусію про тиск, з яким стикаються артисти в прямому ефірі. На масштабних заходах будь-який жест можна трактувати по-різному. Суперечка продовжує наростати. Шакіра залишається однією з найвпливовіших артисток, і кожен її рух викликає реакцію. Поки одні її критикують, інші палко її захищають. Її концерт у Боготі був не лише успішним за кількістю відвідувачів, а й подією, яка спричинила багато галасу.

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