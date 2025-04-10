Саджайте вже у квітні: як зібрати два врожаї картоплі за сезон

Картопля є однією з найбільш популярних культур на городах українців. Досвідчені садоводи розповіли, як можна отримати два врожаї картоплі. Для цього потрібно садити картоплю двічі за сезон, пише 24 Канал.

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Для цього треба обрати для посадки районовані сорти — тобто саме ту картоплю, що підходить для вирощування у вашому регіоні. Садіть ультраранні та ранні сорти з періодом вегетації до 75 днів — наприклад, підійдуть сорти «Рив'єра», «Рокко», «Імпала» тощо — тоді ви встигнете зібрати урожай, а після цього посадити картоплю ще раз. Садіть тільки пророщену і озеленену картоплю — тобто ті бульби, що полежали на сонці та стали від цього зеленкуватими.

Також треба зважати, що чим більше вічок буде на картоплі, то вищою виявиться урожайність коренеплоду. І є один досить простий спосіб, який допоможе розбудити ці вічка на картоплі — зробіть так зване «врожайне кільце». Для цього гострим ножем зробіть надрізи на бульбі до 0,5 сантиметра. Так вічка проростуть у нижній та середній частинах картоплі.

Вперше картоплю садять, щойно ґрунт прогріється до +8 градусів — зазвичай це трапляється вже в квітні. Не бійтеся заморозків, адже картоплю потрібно просто підгорнути чи накрити будь-яким покривним матеріалом. А ось другу посадку проводять вже влітку — в червні чи середині липня. Бульби для цього беріть з попереднього врожаю, але незрілі, аби з них легко знімалася шкірка. Аби розбудити вічка, зробіть в кожній бульбі неглибокі надрізи та замочіть на кілька хвилин у розчині з регуляторами росту.

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Досвідчені городники радять починати збирати перший урожай одразу ж після цвітіння, коли бульби ще молоді. Тривалість збирання та посадки не має перевищувати 10 днів після закінчення цвітіння. Молоді бульби потрібно викопувати з 20 червня по 5 липня, а садити — не пізніше, ніж у першу декаду липня.

Збирають картоплю літньої посадки з 1 по 10 жовтня.

Раніше «ФАКТИ» писали, як зберегти запаси картоплі до весни і не дати їй передчасно прорости.

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