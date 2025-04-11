Подарували мене усім людям: популярний співак вразив зверненням до самого себе

Популярний співак MÉLOVIN, який обурив мережу, привітав себе з днем народження. На своїй сторінці у соціальній мережі артист виклав відео з архівними світлинами зі свого дитинства та початку творчої карʼєри, супроводивши його зверненням до себе, малого. Співак сказав, що ніякі складнощі та перепони не змусять його змінити обраний шлях.

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— Я прийшов з майбутнього, щоб сказати тобі важливу річ, — звернувся до себе, малого, співак. - Ти не один і насправді ніколи ним не був. Я щасливий, коли ти не здаєшся, коли залишаєшся собою. Навіть, коли світ намагається зробити з тебе когось іншого. Тобі буде страшно. І не раз. Але ти дуже хоробрий хлопчик, і навіть зі сльозами на очах ти все одно будеш йти далі… Ти — мрійник, який навчився втілювати не лише свої мрії, але й інших.

У відео MÉLOVIN звернувся до себе, малого

MÉLOVIN звернувся і до своїх батьків, подякувавши за підтримку.

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— Дякую, мамо, — написав співак. — Дякую, тату. За те, що подарували можливість отримати досвід під назвою — життя. Дякую і за те, що подарували мене усім людям, які люблять мене.

Будь. Сяй. Мрій і здійснюй. Я завжди поруч.

Тільки тепер — ніколи й нікому не дам тебе образити. Світ — для тебе. І ти — для Світу.

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Співак поділився світлинами початку творчої карʼєри

Відомо, що у MÉLOVIN одна з найбільших фанбаз у вітчизняному шоубізнесі. Шанувальники приєдналися до поздоровлень у коментарях.

«З Днем народження, великий маленький Мрійник! - звернулися у мережі. — Відео просто у самісіньке серце».

«З Днем народження, наш дорогий Мел! — привітали іменинника. - Нехай твоє світло, тепло і натхнення ніколи не згасають! Любимо безмежно і завжди поруч».

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«Неймовірний. І ця промова до себе — така мудра й прониклива, — зауважили у коментарях. - Щастя тобі неосяжного».

Раніше артист заявляв про плани повернутися на «Євробачення».

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