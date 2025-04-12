Дніпропетровщина постраждала внаслідок нічної атаки дронів росіян (фото, відео)

Під час «шахедної» атаки у ніч проти 12 квітня ударів зазнали не лише Київщина, Харківщина та Одещина, а й Дніпропетровщина.

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Як повідомив керівник обласної військової адміністрації Сергій Лисак, у Дніпрі пошкоджений приватний будинок в Павлоградському районі. Пошкоджень зазнало й фермерське господарство.

В Дніпрі горів приватний будинок. Фото зі сторінки Сергія Лисака

«FPV-дронами агресор вдарив по Нікопольщині — райцентру і Марганецькій громаді. Безпілотником також атакував Синельниківщину. Зачепило лінію електропередач. Всюди минулося без загиблих та постраждалих», — зазначив він та додав, що вночі українська ППО збила у небі над областю 17 російських дронів-камікадзе.

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Пожежники гасили загоряння двох будівель на території фермерського господарства. Фото ДСНС

В Києві, за інформацією мера Віталія Кличка, кількість постраждалих збільшилася до трьох — двом людям медики надали допомогу на місці, одну людину шпиталізували.

На складах у Святошинському районі, які пошкодили ворожі дрони-камікадзе, за даними ДСНС, зберігалися продукти та медикаменти.

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Є пошкодження складських приміщень й на Київщині. Як повідомив керівник ОВА Микола Калашник, це сталося в Бучанському районі. А в Бориспільському районі пошкоджено 9 приватних будинків, господарські споруди та два автомобілі. В будівлях вибиті вікна, посічені фасади та покрівлі. Один з будинків частково зруйнований.

В Бориспільському районі частково зруйновано приватний будинок. Фото зі сторінки Миколи Калашника

Загалом росіяни вночі атакували 88-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів с напрямків: Курськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ (рф).

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«Станом на 09.00 підтверджено збиття 56 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі, півдні, сході та в центрі країни. 24 ворожі безпілотники-імітатори — локаційно втрачені (без негативних наслідків)», — зазначили в Повітряних силах ЗСУ та додали, що внаслідок російської атаки постраждали Харківщина, Київщина, Одещина, Дніпропетровщина та Донеччина.

Нагадаємо, що днями ворог атакував «шахедами» столичний регіон — рятувальники працювали в двох районах Києва, ліквідуючи наслідки нападу.

Фото ДСНС

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