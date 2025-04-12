Облікова ставка НБУ поки не допомагає: в Україні продовжують зростати ціни

У березні Національний банк України втретє за 4 місяці підняв облікову ставку — до 15,5%. Однак поки що заявлена мета такого підвищення — зниження інфляції, не працює, оскільки ціни продовжують зростати.

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Про це свідчать дані Державної служби статистики України, які показують інфляцію на споживчому ринку за підсумками березня 1,5%. Усього за 3 місяці з січня до березня вона склала 3,5%, а в річному вираженні — 14,6%.

У березні продукти харчування та безалкогольні напої за місяць загалом подорожчали на 1,7%. При цьому найбільшими темпами за перший весняний місяць дорожчали такі продукти, як: яйця (+18,8%), фрукти (+6,6%), безалкогольні напої (+2,2%), олія (+1,7%).

Що ж до непродовольчих товарів та послуг, то у березні найбільшими темпами подорожчали одяг та взуття (+13,3%), послуги з управління багатоквартирними будинками (+9,5%), залізничні квитки (+4,4%), фармацевтична продукція та медичні товари (+1,9%).

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Зростання інфляції пояснюється двома основними факторами, які продовжують діяти з середини 2024 року — це сезонні фактори у вигляді заморозків, що призвели до падіння врожаю, а також зростання виробничих витрат на оплату праці, сировину, енергозабезпечення.

Хоча в НБУ прогнозують, що у 2-му півріччі інфляція сповільниться, не виключено, що в 2025-му році вона виявиться вищою за прогнозовані Нацрегулятором 8,4%. При цьому МВФ та Кабінет міністрів вважають, що інфляція в Україні буде вищою — 9 та 9,5% відповідно.

Загалом прогноз НБУ виявився близьким до дійсності, так за підсумками 1 кварталу передбачалася інфляція у 14,3%, що лише на 0,3% менше за дані, опубліковані Держстатом.

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