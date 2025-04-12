Желейно-шоколадні зайчики: приготуйте десерт до Великодня

Дуже хороший рецепт святкового десерту, який варто готувати у парі з дітками. Виходить дуже смачно, а робиться набагато простіше, ніж здається, ділиться кулінарка Валентина Кузьмова.

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Нам потрібно: 800 г згущене молоко не варене,

80 г чорний шоколад,

40 г желатин,

100 мл + 50 мл вода.

Приготування:

Желатин залити холодною водою (100 мл) і залишити на 10 хвилин. Шоколад подрібнити на шматочки й залити гарячою водою (50 мл) і перемішати до розчинення шоколаду.

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Молоко підігріти до теплого. До теплого молока додати шоколад і розігрітий в мікрохвильовій желатин. Все перемішати до однорідної маси.

За допомогою кондитерського мішка заповнюємо форму з зайчиками і кладемо в морозильну камеру на 30 — 40 хвилин.

Раніше кулінарка Ольга Рябенко підказала, як приготувати хлібний пудинг з пасок, що залишилися після Велокодня.

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