Желейно-шоколадні зайчики: приготуйте десерт до Великодня
Дуже хороший рецепт святкового десерту, який варто готувати у парі з дітками. Виходить дуже смачно, а робиться набагато простіше, ніж здається, ділиться кулінарка Валентина Кузьмова.
Нам потрібно:
- 800 г згущене молоко не варене,
- 80 г чорний шоколад,
- 40 г желатин,
- 100 мл + 50 мл вода.
Приготування:
Желатин залити холодною водою (100 мл) і залишити на 10 хвилин. Шоколад подрібнити на шматочки й залити гарячою водою (50 мл) і перемішати до розчинення шоколаду.
Молоко підігріти до теплого. До теплого молока додати шоколад і розігрітий в мікрохвильовій желатин. Все перемішати до однорідної маси.
За допомогою кондитерського мішка заповнюємо форму з зайчиками і кладемо в морозильну камеру на 30 — 40 хвилин.
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