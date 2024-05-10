Даруємо паскам друге життя: хлібний пудинг з пасок за рецептом Ольги Рябенко — неймовірний смачний і незвичайний десерт

Багато хто з українців люблять готувати і їсти паски на Великдень, тому не дивно, що іноді «переоцінюють свої сили» і після улюбленого свята залишається велика кількість смачної здоби.

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«А чи знали ви, що з пасок, які залишились, можна щось приготувати? Так, їм справді можна дати друге життя! Ділюсь з вами неймовірним десертом, який англійці зазвичай готують з черствого хліба», — пише у соціальній мережі Ольга Рябенко.

Вам знадобиться:

паска (всі залишки, окрім верхівки з глазур'ю);

вершкове масло — 50 г;

яйця — 4 шт;

молоко — 0,5 л;

вершки (15−30%) — 0,5 л;

цукор — 120−150 г (залежно від того, наскільки солодкі ваші паски);

ванільний цукор — 2 ч. л;

цукрова пудра.

Етапи приготування Крок 1. Паски порізати на шматки середнього розміру. РЕКЛАМА Крок 2. Приготувати заливку, змішавши яйця, молоко, вершки і ванільний цукор до однорідної маси. Крок 3. Форму змастити маслом. Крок 4. Кожен шматок занурити в заливку і викласти в форму. Вкінці можна вилити зверху всю рідину, аби вона повністю покрила хліб. РЕКЛАМА Крок 5. Масло порізати на шматочки та розкласти між хлібом. Крок 6. Притрусити цукровою пудрою та випікати при температурі 170° протягом 35 хв. РЕКЛАМА

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