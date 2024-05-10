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Даруємо паскам друге життя: хлібний пудинг з пасок за рецептом Ольги Рябенко — неймовірний смачний і незвичайний десерт

17:43 10 травня 2024
Великодні паски

Багато хто з українців люблять готувати і їсти паски на Великдень, тому не дивно, що іноді «переоцінюють свої сили» і після улюбленого свята залишається велика кількість смачної здоби.

«А чи знали ви, що з пасок, які залишились, можна щось приготувати? Так, їм справді можна дати друге життя! Ділюсь з вами неймовірним десертом, який англійці зазвичай готують з черствого хліба», — пише у соціальній мережі Ольга Рябенко.

Вам знадобиться:

  • паска (всі залишки, окрім верхівки з глазур'ю);
  • вершкове масло — 50 г;
  • яйця — 4 шт;
  • молоко — 0,5 л;
  • вершки (15−30%) — 0,5 л;
  • цукор — 120−150 г (залежно від того, наскільки солодкі ваші паски);
  • ванільний цукор — 2 ч. л;
  • цукрова пудра.

Етапи приготування

Крок 1. Паски порізати на шматки середнього розміру.

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Крок 2. Приготувати заливку, змішавши яйця, молоко, вершки і ванільний цукор до однорідної маси.

Крок 3. Форму змастити маслом.

Крок 4. Кожен шматок занурити в заливку і викласти в форму. Вкінці можна вилити зверху всю рідину, аби вона повністю покрила хліб.

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Крок 5. Масло порізати на шматочки та розкласти між хлібом.

Крок 6. Притрусити цукровою пудрою та випікати при температурі 170° протягом 35 хв.

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