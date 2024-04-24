Великодні десертні яйця зі смаком тирамісу: смачно та незвичайно

Шоколадними яйцями вже нікого не здивуєш. А ось десертні зі смаком тірамісу — це незвичайно. Приготувати їх легко. Попереду Великдень, тому такий святковий десерт — прекрасна ідея.

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Прикрасити його можна на власний розсуд.

Звичайно, важливо продумати і сервірування святкового чаювання. Використовуйте найкрасивіший посуд, який є у вашому будинку. Він створює особливу атмосферу.

Рецептом великоднього десерту зі смаком тирамісу поділилася кулінарка з Кривого Рогу Елла Іванова.

- Цей чудовий великодній десерт готується без випічки та вершкового масла, — каже Елла Іванова. — Якщо готуєте для дітей, алкоголь, зрозуміло, у цьому випадку не додається.

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Десертні яйця 300 г печива савоярді

50 г лікеру

200 г маскарпоне

100 г кави еспресо

Для паніровки порошок какао або горіхи

Поєднати подрібнене в крихту печиво савоярді (подрібнити його можна за допомогою блендера) з лікером, влити каву еспресо, додати маскарпоне.

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Вимішуємо до однорідної маси. Формуємо яйця. Декоруємо порошком какао чи горіхами.

І смачного!

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Нагадаємо рецепт моху для декору пасок.

Фото з альбому Елли Іванової

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