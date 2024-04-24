Великодні десертні яйця зі смаком тирамісу: смачно та незвичайно
Шоколадними яйцями вже нікого не здивуєш. А ось десертні зі смаком тірамісу — це незвичайно. Приготувати їх легко. Попереду Великдень, тому такий святковий десерт — прекрасна ідея.
Прикрасити його можна на власний розсуд.
Звичайно, важливо продумати і сервірування святкового чаювання. Використовуйте найкрасивіший посуд, який є у вашому будинку. Він створює особливу атмосферу.
Рецептом великоднього десерту зі смаком тирамісу поділилася кулінарка з Кривого Рогу Елла Іванова.
- Цей чудовий великодній десерт готується без випічки та вершкового масла, — каже Елла Іванова. — Якщо готуєте для дітей, алкоголь, зрозуміло, у цьому випадку не додається.
Десертні яйця
- 300 г печива савоярді
- 50 г лікеру
- 200 г маскарпоне
- 100 г кави еспресо
- Для паніровки порошок какао або горіхи
Поєднати подрібнене в крихту печиво савоярді (подрібнити його можна за допомогою блендера) з лікером, влити каву еспресо, додати маскарпоне.
Вимішуємо до однорідної маси. Формуємо яйця. Декоруємо порошком какао чи горіхами.
І смачного!
Нагадаємо рецепт моху для декору пасок.
Фото з альбому Елли Іванової26
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