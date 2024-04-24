39.43 / 39.91 42.36 / 42.98
Київ: +12
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Книга рецептів

Великодні десертні яйця зі смаком тирамісу: смачно та незвичайно

22:24 27 квітня 2024
Великодні десертні яйця зі смаком тирамісу

Шоколадними яйцями вже нікого не здивуєш. А ось десертні зі смаком тірамісу — це незвичайно. Приготувати їх легко. Попереду Великдень, тому такий святковий десерт — прекрасна ідея.

Прикрасити його можна на власний розсуд.

Звичайно, важливо продумати і сервірування святкового чаювання. Використовуйте найкрасивіший посуд, який є у вашому будинку. Він створює особливу атмосферу.

Рецептом великоднього десерту зі смаком тирамісу поділилася кулінарка з Кривого Рогу Елла Іванова.

- Цей чудовий великодній десерт готується без випічки та вершкового масла, — каже Елла Іванова. — Якщо готуєте для дітей, алкоголь, зрозуміло, у цьому випадку не додається.

РЕКЛАМА

Десертні яйця

  • 300 г печива савоярді
  • 50 г лікеру
  • 200 г маскарпоне
  • 100 г кави еспресо
  • Для паніровки порошок какао або горіхи

Поєднати подрібнене в крихту печиво савоярді (подрібнити його можна за допомогою блендера) з лікером, влити каву еспресо, додати маскарпоне.

РЕКЛАМА

Вимішуємо до однорідної маси. Формуємо яйця. Декоруємо порошком какао чи горіхами.

І смачного!

РЕКЛАМА

Нагадаємо рецепт моху для декору пасок.

Фото з альбому Елли Іванової

26

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Гороскоп

Скорпіони та Стрільці ризикують посваритися з близькими людьми, а Тельці дізнаються про секрет: гороскоп на «сатанинський» день 27 квітня

дівчина

Не псуйте одяг і не вбивайте пралку: вчені назвали найкращий режим для прання

Врожай томатів

Покладіть це в лунку при посадці перцю, огірків чи томатів: вони відразу підуть в ріст і дадуть великий урожай (відео)

Олександр Цебрій

«Всі, хто заробляє на війні, гірші за росіян», — колишній мер Умані Олександр Цебрій, який воює на «нулі»

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту