«Небезпечний тренд»: підлітків в Україні залучають до нової психологічної «гри»

В Україні знову почала поширюватися небезпечна гра серед підлітків. Про це повідомили в Національній соціальній сервісній службі України.

«Серед підлітків почав поширюватися новий небезпечний тренд — гра „Червоні двері, жовті двері“, також відома як „Двері розуму“, що передбачає введення гравця у трансоподібний стан. Учасники діляться на дві ролі: провідник, який керує процесом, та піддослідний, що переживає „видіння“. Насправді ця гра не відкриває двері в інший світ, а є формою психологічної маніпуляції, що спричиняє погіршення самопочуття та підвищення рівня тривожності. Крім того, підкорення „провіднику“ і груповий тиск можуть використовуватися для підготовки підлітків до виконання небезпечних або злочинних дій, у тому числі на користь країни-агресора», — йдеться у повідомленні.

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Як писали «ФАКТИ», минулого року серед підлітків ширилися відеороліки про «хромінг» або «хаффінг» — вдихання пар токсичних побутових речовин. «Хаффінг» передбачає вдихання токсичних речовин з рідини для зняття лаку, перманентних маркерів, аерозольних дезодорантів тощо.

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