Нещодавно президент України Володимир Зеленський опублікував у мережі X відео, на якому показано одного з двох громадян Китаю, що воювали на боці росії й були захоплені українськими військами. Президент сказав на пресбрифінгу, що Китай зараз військово підтримує росію і «Сполученим Штатам Америки слід звернути на це увагу».

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Наступного дня президент опублікував друге відео з обома чоловіками, які назвали свої імена Чжан Ренбо і Ван Гуанцзюнь, а також знімки їхніх китайських паспортів. Зеленський заявив, що Україні відомо про понад 150 громадян Китаю, які воюють на боці росії, пише видання The Economist.

Міністерство закордонних справ Китаю відповіло, що перевіряє заяви українців і не підтримує участь своїх громадян «у військових операціях будь-якої сторони». Хоча Китай постачав компоненти подвійного призначення для російської оборонної промисловості, підтримував російську економіку на плаву, закуповуючи енергоносії, його лідери постійно заявляли про нейтралітет і намагалися уникати прямого військового втручання.

Ті китайці, що воюють на боці росії, кажуть, що їдуть шукати гострих відчуттів і грошей. Деякими з них також керує націоналізм. 23-річний хлопець з провінції Ганьсу розповів виданню Initium, що базується за межами Китаю, що він прилетів до москви у 2023 році. Це сталося після того, як він побачив відео в соціальних мережах, де найманцям обіцяли високу заробітну плату. Він був пожежником і отримував 3 000 юанів ($ 400) на місяць. Як найманець він міг заробляти в п'ять разів більше. Інший боєць сказав, що хотів відчути себе на війні, надихнувшись китайськими фільмами з жанру джинглів. Він приєднався до російської сторони, тому що там було легше отримати візу, розповів він китайським ЗМІ. Чжао Руй, 38-річний житель Чунцина, як повідомляється, приєднався до війни, бо хотів воювати з японцями, які допомагають Україні. Він загинув у 2023 році від українського безпілотника.

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У нещодавньому інтерв'ю Чай Цзін, китайський журналіст у вигнанні, сказав, що росіяни використовують їх як «гарматне м'ясо». Його замкнули в ямі разом з російськими дезертирами після того, як він поскаржився на погане спорядження. Тепер він втратив бажання воювати, але йому не дозволили виїхати, і він не сподівається, що посольство Китаю допоможе.

Нагадаємо війська КНДР, що воювали на боці росії у Курській області, зазнали величезних втрат. Проте солдати Кіма скоро можуть з’явитись в Україні.

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