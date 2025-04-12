40.95 / 41.55 46.27 / 47.45
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Спорт

Алієв знову оскандалився: нібито п'яного ексдинамівця затримали у Києві патрульні (відео)

18:54 12 квітня 2025
Олександр Алієв був затриманий патрульними у Києві

В Києві патрульні затримали нетверезого водія Mercedes на Караваєвих Дачах, який схожий на відомого футболіста Олександра Алієва. Про це повідомляє dtp.kiev.ua.

Після затримання білява жінка залізла на патрульний Mitsubishi та не хотіла злазити. Вона теж затримана.

Сам Алієв після затримання спростував, що був пʼяний та зауважив, що «все вирішили» з поліцейськими. Про це повідомив Telegram-канал «Україна Online: Новини».

РЕКЛАМА

В Патрульній поліції України повідомили, що, патрулюючи на бульварі Чоколівському, інспектори зупинили за порушення ПДР водія автомобіля Mercedes.

«Спілкуючись з патрульними, керманич та пасажирка нецензурно висловлювалися та агресивно поводилися. На законну вимогу поліцейських припинити протиправні дії — не реагували. Крім того, у водія ми виявили явні ознаки алкогольного сп’яніння. Пройти огляд на стан сп’яніння у встановленому законом порядку чоловік категорично відмовився та разом з пасажиркою продовжував порушувати громадський порядок. Ми повідомили, що їх буде затримано та доставлено до поліцейського відділку для складання відповідних адміністративних матеріалів. Аби перешкоди діям поліцейських, пасажирка залізла на службовий автомобіль. Обох громадян ми затримали та доставили до поліцейського відділку», — йдеться у повідомленні.

РЕКЛАМА

Як писали «ФАКТИ», минулого року колишній футболіст «Динамо» та збірної України 39-річний Олександр Алієв прибув у складі одного з підрозділів до Суджі Курської області та у військовій формі передав привіт силовикам країни-агресорки.

150

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Східний гороскоп на тиждень із 14 по 20 квітня

Щурам потрібно довіритись інтуїції, а Півням — подбати нарешті про себе: східний гороскоп на тиждень 14 — 20 квітня

Таро-прогноз на 13 квітня 2025 року

Скорпіонам — «П'ятірка Кубків» та уважність, Козерогам — «Правосуддя» та чесність: передбачення за картами Таро на 13 квітня

Су-57

Окупанти отримали два нові літаки: чим вони небезпечні

Ольга Толстая із котиком

Витратила 240 тисяч гривень на котів з харківської Салтівки: гроші на це дівчина заробляє на продажу своїх авторських прикрас та залучає донати

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту