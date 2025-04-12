Алієв знову оскандалився: нібито п'яного ексдинамівця затримали у Києві патрульні (відео)

В Києві патрульні затримали нетверезого водія Mercedes на Караваєвих Дачах, який схожий на відомого футболіста Олександра Алієва. Про це повідомляє dtp.kiev.ua.

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Після затримання білява жінка залізла на патрульний Mitsubishi та не хотіла злазити. Вона теж затримана.

Сам Алієв після затримання спростував, що був пʼяний та зауважив, що «все вирішили» з поліцейськими. Про це повідомив Telegram-канал «Україна Online: Новини».

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В Патрульній поліції України повідомили, що, патрулюючи на бульварі Чоколівському, інспектори зупинили за порушення ПДР водія автомобіля Mercedes.

«Спілкуючись з патрульними, керманич та пасажирка нецензурно висловлювалися та агресивно поводилися. На законну вимогу поліцейських припинити протиправні дії — не реагували. Крім того, у водія ми виявили явні ознаки алкогольного сп’яніння. Пройти огляд на стан сп’яніння у встановленому законом порядку чоловік категорично відмовився та разом з пасажиркою продовжував порушувати громадський порядок. Ми повідомили, що їх буде затримано та доставлено до поліцейського відділку для складання відповідних адміністративних матеріалів. Аби перешкоди діям поліцейських, пасажирка залізла на службовий автомобіль. Обох громадян ми затримали та доставили до поліцейського відділку», — йдеться у повідомленні.

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Як писали «ФАКТИ», минулого року колишній футболіст «Динамо» та збірної України 39-річний Олександр Алієв прибув у складі одного з підрозділів до Суджі Курської області та у військовій формі передав привіт силовикам країни-агресорки.

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