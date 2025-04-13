Краще дочекайтесь Великодня: чому не можна садити картоплю до 20 квітня цього року

Вчасно посаджена картопля потішить вас гарним і раннім урожаєм. Погода і температура ґрунту важливі, проте також є й сприятливі дати, коли садити картоплю за місячним календарем.

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Коли садити картоплю у 2025 році — радить ресурс УНІАН.

Згідно з місячним календарем, садити найкраще в ці дні:

14 і 15 квітня;

19 і 20 квітня;

23 і 24 квітня;

28 квітня.

У багатьох можуть виникнути проблеми з визначенням дати, оскільки цього року Великдень припадає на 20 квітня, а перед ним — Страсний тиждень зі своїми обмеженнями.

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Хоча місячний календар може бути корисним, головним орієнтиром все одно має залишатися погода.

Дуже важливо, щоб перед посадкою земля добре прогрілася і навіть на глибині близько 15 сантиметрів температура досягала 10 градусів. Якщо садити в холодний ґрунт, то проростання бульб сповільниться і це негативно вплине на врожай.

В Україні ж протягом останнього тижня вдарили заморозки і місцями навіть випав сніг. Найближче потепління очікується тільки після 15 квітня, коли вже почнеться Страсний тиждень. Тому варто дочекатися, коли мине Великдень.

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Обираючи дати, коли садити картоплю, важливо пам'ятати і про своє місце розташування:

на півдні — у середині та наприкінці квітня;

центральних регіонах — наприкінці квітня і на початку травня;

північних і гірських районах — у середині травня.

Тепер перейдімо до того, на що потрібно звернути увагу при посадці цього коренеплоду.

Як правильно садити картоплю

Найкраще вибирати під посадку місце, на якому раніше росла квасоля або капуста. А ось після перцю, баклажанів і помідорів варто бути обережнішими — ваші бульби можуть підхопити хвороби.

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Є важливі нюанси щодо того, як садити картоплю. Ґрунт має бути заздалегідь зораний на глибину до 20 сантиметрів.

Перед посадкою є сенс удобрити ґрунт органічним підживленням, щоб підвищити врожайність. Відстань між ямками, в які будете класти бульби, має становити близько 35 сантиметрів. Це дасть достатньо місця для росту картоплі.

А тим часом досвідчений аграрій з Харківщини розповів про «супер-підживлення» для огірків, завдяки якому вони зійдуть дуже швидко, а урожай збільшиться у кілька разів.

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