Губки для миття посуду треба викидати, а не прати: експерти назвали причину

Щоб посуд після миття навіть у холодній воді був чистим деякі господині використовують гірчицю. Але не тільки мийний засіб важливий. Важливо також, щоб губка для миття посуду була чистою, адже відомо, що це один з найбрудніших предметів на кухні.

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Якщо навіть губку регулярно і ретельно миють, довго залишатися чистою вона все одно не буде.

Фахівці виявили, що в одному кубічному сантиметрі губки для посуду можна нарахувати понад 5×1010 бактеріальних клітин, передає видання Ukr.Media.

Таку щільність бактерій можна знайти хіба що на фекаліях. Серед мікробів є досить багато патогенних, на зразок збудників пневмонії та менінгіту. Зокрема, бактерія Moraxella osloensis, яка є на посудних губках, може доставити неприємності людям з ослабленим імунітетом.

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Разом з тим, часте прання або знераження губок в мікрохвильовці не тільки не зменшує кількість бактерій, а навпаки на них з'являється більше патогенних мікробів.

Пояснюється це тим, що патогени більш стійкі до санітарних процедур. Ті, які залишилися в живих після кип'ятіння або прання, активно заселяються нові території. Тому фахівці з питань санітарії радять щотижня міняти стару губку на нову.

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