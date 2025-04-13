Вся справа в піні: який засіб не можна додавати в машинку-автомат (поради експерта)

Майстри з ремонту пральних машин-автоматів як ніхто інший знають, що іноді економія на засобах для прання обертається серйозними проблемами, аж до ремонту побутової техніки та заміни дороговартісних деталей.

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Про те, як часто прагнення зекономити на пральному порошку для автоматичного прання взагалі не виправдане, і в подальшому робить фразу «скупий платить двічі» як ніколи актуальною, нагадує український ресурс.

Який засіб не можна додавати при пранні в машину-автомат

«Я не буду писати про додавання в барабан пральної машини-автомат соди, оцту, лимонного соку, поміщення в купу одягу кульок з фольги, вологих серветок або губки для миття посуду. Все це господині використовують на свій страх і ризик. Я такими експериментами не захоплююсь. Мені достатньо насипати в спеціальний відсік порошку або налити гелю для прання, і так нормально вся білизна відпирається» — зазначає експерт-практик.

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Також автор додає, що саме майстри з ремонту пральних машин категорично забороняють додавати у відсік або сам барабан. Це не сода і не оцет. Це пральний порошок, але — для ручного прання та замочування білизни. Без позначки «для машини-автомат».

«Якщо ви раніше насипали порошок для ручного прання в машинку, більше так не робіть. Якщо не хочете найближчим часом витрачатися на її ремонт, який точно влетить у копієчку», — згадує експерт.

У чому причина заборони?

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Хтось заперечить — а чим так порошок для ручного прання відрізняється від порошку для автоматичного? Пачки на вигляд однакові, гранули — теж. І запах схожий. Ось тільки склад — абсолютно різний.

Вся справа в піні. Порошок для автоматичного прання піниться слабко, ви могли це через скло на дверцятах не раз помічати. А от для ручного він піниться відмінно. Піноутворення тим сильніше, чим різкіше й активніше рухи руками і білизною в тазу. Уявіть, скільки тоді в барабані при високих обертах піни утворюється?

Вона через дверцята, і через відсік для вилізе назовні, і таке протікання не тільки змочить саму машинку, підлогу, але й пошкодить плату управління, електроніку, викликавши замикання.

Також вам може знадобитися лайф-хак, після якого кухонні рушники стануть білосніжно-білими.

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