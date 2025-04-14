Сирна паска від блогерки та стилістки Галини Денисюк: традиція зі смаком дитинства
Для блогерки та стилістки Галини Денисюк Великдень — не просто свято, а особливий сімейний ритуал, в якому поєднуються тепло оселі, стиль у деталях і любов до традицій. Щороку вона готує сирну паску за рецептом, який передала їй бабуся. Галина вважає, що краса та стиль мають бути в усьому — навіть у великодньому столі.
«Цю сирну паску я завжди готую для моїх близьких на Великдень. Вона має дуже ніжну текстуру і чудовий смак, адже всі інгредієнти — натуральні та свіжі. Мій секрет — додати родзинки та ваніль, це надає пасці особливого аромату і тепла», — ділиться з «ФАКТАМИ» Галина.
Інгредієнти:
• 1 кг домашнього сиру
• 200 г вершкового масла (кімнатної температури)
• 5 жовтків
• 250 г цукру
• 200 г сметани
• ванільний цукор — 1 пакетик
• 150 г родзинок (можна замінити на сушену журавлину)
• щіпка солі
• цукати, горіхи або шоколад — для прикраси
Спосіб приготування
1. Сир перетерти через дрібне сито або подрібнити блендером.
2. Жовтки збити з цукром до пухкої світлої маси.
3. Додати до них масло, сметану, ванільний цукор і добре вимішати.
4. З’єднати з сиром, додати родзинки та ретельно все перемішати.
5. Викласти масу у спеціальну форму для сирної паски або сито, вистелене марлею. Накрити краями марлі, поставити гніт і залишити в холодильнику на ніч.
Раніше блогерка Катерина Тарасенко розповіла, як спекти смачну шоколадну паску.
45
Читайте також: Несолодка гарбузова паска: яскрава, смачна та незвичайна
Читайте нас у Facebook