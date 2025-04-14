Сирна паска від блогерки та стилістки Галини Денисюк: традиція зі смаком дитинства

Для блогерки та стилістки Галини Денисюк Великдень — не просто свято, а особливий сімейний ритуал, в якому поєднуються тепло оселі, стиль у деталях і любов до традицій. Щороку вона готує сирну паску за рецептом, який передала їй бабуся. Галина вважає, що краса та стиль мають бути в усьому — навіть у великодньому столі.

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«Цю сирну паску я завжди готую для моїх близьких на Великдень. Вона має дуже ніжну текстуру і чудовий смак, адже всі інгредієнти — натуральні та свіжі. Мій секрет — додати родзинки та ваніль, це надає пасці особливого аромату і тепла», — ділиться з «ФАКТАМИ» Галина.

Для блогерки та стилістки Галини Денисюк Великдень — не просто свято, а особливий сімейний ритуал

Інгредієнти:

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• 1 кг домашнього сиру

• 200 г вершкового масла (кімнатної температури)

• 5 жовтків

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• 250 г цукру

• 200 г сметани

• ванільний цукор — 1 пакетик

• 150 г родзинок (можна замінити на сушену журавлину)

• щіпка солі

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• цукати, горіхи або шоколад — для прикраси

Спосіб приготування

1. Сир перетерти через дрібне сито або подрібнити блендером.

2. Жовтки збити з цукром до пухкої світлої маси.

3. Додати до них масло, сметану, ванільний цукор і добре вимішати.

4. З’єднати з сиром, додати родзинки та ретельно все перемішати.

5. Викласти масу у спеціальну форму для сирної паски або сито, вистелене марлею. Накрити краями марлі, поставити гніт і залишити в холодильнику на ніч.

Раніше блогерка Катерина Тарасенко розповіла, як спекти смачну шоколадну паску.

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