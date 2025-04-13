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Несолодка гарбузова паска: яскрава, смачна та незвичайна

21:58 13 квітня 2025
гарбузова паска

Великдень наближається, і господині намагаються приготувати найароматнішу паску з найкрасивішим декором. А чи пробували ви несолодку паску? Якщо ні, спробуйте приготувати. Це просто. Пригощайте незвичайною паскою рідних та близьких. Обов'язково цікавтеся їхньою думкою. Це завжди дає можливість удосконалити рецепт відповідно до смаків тих, для кого ви готуєте.

Рецептом незвичайної великодньої випічки поділилася кулінарка із Кривого Рогу Елла Іванова.

Гарбузова паска

Опара

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  • 70 г теплої води
  • 10 г цукру
  • 7 г сухих дріжджів
  • 50 г борошна

З'єднуємо та перемішуємо. Залишаємо у теплому місці на 30 хвилин.

Тісто

  • Вся опара
  • 250 г гарбузового пюре
  • 20 г цукру
  • Сіль
  • 3 жовтки
  • 300−350 г борошна
  • 70 г вершкового масла
  • Пластівці перцю чилі
  • 75 г в'ялених томатів

З'єднуємо опару з жовтками і гарбузовим пюре, сіллю та цукром. Додаємо борошно та м'яке вершкове масло. Накриваємо харчовою плівкою та залишаємо на пів години. Робимо обминання. І ще залишаємо на пів години.

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Додаємо в'ялені томати чи оливки. Можна додати болгарський перець. Також додаємо улюблені спеції. Розкладаємо у форми.

Даємо підійти приблизно вдвічі.

Випікаємо при температурі 170 градусів приблизно 30−35 хвилин.

І смачного!

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Радимо також приготувати до Великодня смачний та симпатичний десерт — желейно-шоколадні зайчики.

Фото з альбому Елли Іванової

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