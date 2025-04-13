Рецепт пухкої та м’якої паски на жовтках та сметані: обов’язково спробуйте, бо це дуже смачно

Вже зовсім скоро Великдень, тому господині у пошуках вдалих рецептів до свята. Це — один з них.

Паски після того, як спекли, залишати у формі до повного охолодження! Менші випікаються швидше, ділиться фудблогерка Оксана Голіян.

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Інгредієнти: 300 г молока

300 г сметани 15%

50 г дріжджі

40−50 г олії

200 г масла

6 жовтків

250−300 г цукру

ванільний цукор

цедра лимона

1100−1200 г борошна

олія (для змащування форм)

1 яйце (для змащування паски)

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Раніше «ФАКТИ» публікували ще кілька святкових рецептів: соковитий м'ясний пиріг без тіста, курячі рулетики з сирно-томатною начинкою та желейно-шоколадні зайчики.

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