Рецепт пухкої та м’якої паски на жовтках та сметані: обов’язково спробуйте, бо це дуже смачно
Вже зовсім скоро Великдень, тому господині у пошуках вдалих рецептів до свята. Це — один з них.
Паски після того, як спекли, залишати у формі до повного охолодження! Менші випікаються швидше, ділиться фудблогерка Оксана Голіян.
Інгредієнти:
- 300 г молока
- 300 г сметани 15%
- 50 г дріжджі
- 40−50 г олії
- 200 г масла
- 6 жовтків
- 250−300 г цукру
- ванільний цукор
- цедра лимона
- 1100−1200 г борошна
- олія (для змащування форм)
- 1 яйце (для змащування паски)
Раніше «ФАКТИ» публікували ще кілька святкових рецептів: соковитий м'ясний пиріг без тіста, курячі рулетики з сирно-томатною начинкою та желейно-шоколадні зайчики.48
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