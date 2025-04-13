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Рецепт пухкої та м’якої паски на жовтках та сметані: обов’язково спробуйте, бо це дуже смачно

20:08 13 квітня 2025
паска на жовтках та сметані

Вже зовсім скоро Великдень, тому господині у пошуках вдалих рецептів до свята. Це — один з них.

Паски після того, як спекли, залишати у формі до повного охолодження! Менші випікаються швидше, ділиться фудблогерка Оксана Голіян.

Інгредієнти:

  • 300 г молока
  • 300 г сметани 15%
  • 50 г дріжджі
  • 40−50 г олії
  • 200 г масла
  • 6 жовтків
  • 250−300 г цукру
  • ванільний цукор
  • цедра лимона
  • 1100−1200 г борошна
  • олія (для змащування форм)
  • 1 яйце (для змащування паски)

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Раніше «ФАКТИ» публікували ще кілька святкових рецептів: соковитий м'ясний пиріг без тіста, курячі рулетики з сирно-томатною начинкою та желейно-шоколадні зайчики.

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