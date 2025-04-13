Шоколадна паска в шоколаді: неймовірна смакота від Катерини Тарасенко
Як приготувати класичну паску, знають багато українок, а як спекти шоколадну паску, розповіла блогерка Катерина Тарасенко.
За її словами, виходить смачна, волокниста паска з вологою текстурою, солодка, ароматна.
Інгредієнти:
дріжджі — 15 г
цукор — 100 г
яйця — 1 шт (65г)
ванілін
молоко — 170 (холодне)
борошно пшеничне — 330 г (білок 11)
какао — 20 г
сухе молоко — 20 г
масло вершкове — 50 г
сіль — 7 г
шоколадні дропси — 100 г
глазур : шоколад 100 г + олія 10 г
Весь процес приготування блогерка показала у відео. Замішувала тісто вона у комбайні.
Тісто господиня поділила на три частини. Кожна частина по 250−300 грамів тіста.
Випікати паску 25−27 хвилин, режим конвекція 175 °C.
Коли паски остигнуть, покрити їх шоколадом.
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