Шоколадна паска в шоколаді: неймовірна смакота від Катерини Тарасенко

Як приготувати класичну паску, знають багато українок, а як спекти шоколадну паску, розповіла блогерка Катерина Тарасенко.

За її словами, виходить смачна, волокниста паска з вологою текстурою, солодка, ароматна.

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Інгредієнти:

дріжджі — 15 г

цукор — 100 г

яйця — 1 шт (65г)

ванілін

молоко — 170 (холодне)

борошно пшеничне — 330 г (білок 11)

какао — 20 г

сухе молоко — 20 г

масло вершкове — 50 г

сіль — 7 г

шоколадні дропси — 100 г

глазур : шоколад 100 г + олія 10 г

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Весь процес приготування блогерка показала у відео. Замішувала тісто вона у комбайні.

Тісто господиня поділила на три частини. Кожна частина по 250−300 грамів тіста.

Випікати паску 25−27 хвилин, режим конвекція 175 °C.

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Коли паски остигнуть, покрити їх шоколадом.

Ми розповідали про рецепт паски від маріупольчанки Ольги Матвій, а також, як приготувати паски на олександрійському тісті.

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