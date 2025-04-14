Форвард збірної України Яремчук завоював чемпіонський титул з колишнім клубом Блохіна (фото, відео)

Нападник збірної України Роман Яремчук, який оформив «дубль» у принциповій битві з «Панатінаїкосом», став чемпіоном Греції з футболу у складі «Олімпіакоса».

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Колишній клуб Олега Блохіна, Олега Протасова і Геннадія Литовченка з Яремчуком, який вийшов на заміну, переміг АЕК (1:0) і за три тури до фінішу став недосяжним для суперників (10 очок переваги над «Панатінаїкосом» і 13 над АЕКом). «Олімпіакос» піднявся на вершину вперше за три роки і 48-й раз став чемпіоном Греції, покращивши власний рекорд.

Зрозуміло, що в роздягальні «Олімпіакоса» після тріумфу панували веселощі. Шампанське лилося рікою. Особливо «постраждав» іспанський наставник команди Хосе Луїс Менділібар.

До речі, 29-річний Яремчук, який у сезоні забив три м'ячі і віддав одну гольову передачу, став четвертим українським футболістом, який виграв чемпіонат Греції. До нього цей титул здобували Дмитро Чигринський (у складі АЕКа в сезоні-2017/2018), Євген Шахов та Євген Хачеріді (обидва — у складі ПАОКа в сезоні-2018/2019). Крім того, Олег Протасов у 2003 році привів «Олімпіакос» до «золота» як тренера.

Нагадаємо, що Роман Яремчук перейшов до «Олімпіакоса» з «Брюгге» влітку минулого року за 3,5 мільйона євро.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що форвард збірної України Яремчук став героєм півфіналу Кубка Греції.

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Фото ФК «Олімпіакос»

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