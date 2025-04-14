Кількість країн, готових до миротворчої місії в Україні, може перевищити шість: що про це відомо

Європейські країни обговорюють можливість відправлення військ в Україну в разі припинення вогню або укладення мирної угоди. Як повідомив міністр оборони Естонії Ханно Певкур, кількість держав, які потенційно готові направити свої війська до України в межах миротворчої місії, перевищує шість. Про це він розповів у розмові з «Радіо Свобода», підкресливши, що подібна ініціатива активно обговорюється.

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За словами Певкура, для реалізації миротворчої операції необхідно вирішити низку важливих питань, таких як офіційне звернення України, розробка мандата, визначення умов та принципів проведення місії. Він також зазначив, що після розв’язання цих аспектів перелік країн-учасниць може суттєво збільшитися. «Їх більше, ніж шість. Просто наразі залишаються питання, які ще потребують вирішення», — заявив міністр.

Високопосадовець також повідомив, що підготовка до можливої місії триває, зокрема йдеться про військові аспекти планування. Певкур наголосив: «Щойно ми залагодимо всі необхідні моменти, включно з питаннями оборонного планування, стане можливим залучення більшої кількості країн. Головна мета — допомога Україні у відновленні її сил».

Зазначимо, що 10 квітня відбувся черговий раунд переговорів «коаліції охочих», до якої входить близько 30 держав. Щонайменше шість країн, включно з Великобританією, Францією та балтійськими державами, вже висловили готовність розглянути можливість участі в миротворчій місії.

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Як раніше повідомляли «ФАКТИ», Європа шукає важелі впливу під час переговорів Трампа з росією щодо України. Але деякі експерти вважають, що введення миротворчого контингенту — це поганий варіант для України.

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